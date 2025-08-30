Serik'te Kaçak Silah Operasyonu: Çok Sayıda Silah ve Mühimmat Ele Geçirildi

Serik'te Kaçak Silah Operasyonu: Çok Sayıda Silah ve Mühimmat Ele Geçirildi
Antalya İl Jandarma Komutanlığı'nın düzenlediği operasyonda, Serik'te beş adreste yapılan aramalarda 5 tabanca, 7 av tüfeği ve çeşitli mermiler ele geçirildi. Olayla ilgili adli tahkikat başlatıldı.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı'nın Serik'te 5 adrese düzenlediği operasyonda tabanca ve av tüfeklerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı tarafından Serik Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla yürütülen çalışmalar kapsamında, ilçede kaçak silahlarla mücadeleye yönelik operasyon gerçekleştirildi. Serik İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince beş şüphelinin evinde yapılan aramalarda 5 tabanca, 53 tabanca mermisi, 7 av tüfeği ve 6 şarjör ele geçirildi. Olayla ilgili adli tahkikat başlatıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
