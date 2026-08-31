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Serik'te Motosiklet Kazası: Sürücü Yaralandı

Serik'te Motosiklet Kazası: Sürücü Yaralandı
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Antalya Serik'te hafif ticari araç ile motosikletin çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü Ahmet Hanifi O. yaralandı. Yaralı hastaneye kaldırılırken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Antalya'nın Serik ilçesinde hafif ticari araç ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, Serik ilçesi Orta Mahalle Çınaraltı Meydanı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü henüz belirlenemeyen 32 ADD 393 plakalı hafif ticari araç ile Ahmet Hanifi O. idaresindeki 20 AJR 344 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Ahmet Hanifi O. yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Serik Devlet Hastanesine götürüldü. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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