Serik'te bahçe evinde ve ağılında yangin

Antalya'nın Serik ilçesinde bahçe evi ve hayvan ağılında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle ormanlık alana sıçramadan söndürüldü. Olayda yaralanan olmazken, yapılar kullanılamaz hale geldi.

Antalya'nın Serik ilçesinde bahçe evi ile hayvan ağılında çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sayesinde çevredeki ormanlık alan ve meyve bahçelerine sıçramadan kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre yangın, Kökez Mahallesi Üründü yolu üzerinde bulunan bahçe evi ve hayvan ağılında henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı. Alevleri fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Yangının çevrede bulunan ormanlık alan ile meyve bahçesine sıçramadan söndürüldü.

Yangının çıktığı bahçe evi ve hayvan ağılının kısa süre önce boşaltıldığı öğrenilirken, olayda kimse yaralanmadı. Yangın sonrası bahçe evi ve ağıl tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Polis ekipleri yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlattı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
