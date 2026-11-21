Serik'te 3 şüpheli tutuklandı, uyuşturucuyu taş altına saklama anı kameraya yansıdıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Antalya'nın Serik ilçesinde jandarmanın uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı. Aramalarda 785 gram skunk, satışa hazır 20 paket skunk ve 25 gram kokain ele geçirildi; şüphelilerin uyuşturucuyu kaldırım taşlarının altına saklama anları kameraya yansıdı.
Antalya'nın Serik ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı. Şüphelilerin uyuşturucu maddeleri kaldırımdaki taşların altına saklama anları güvenlik kamerasına yansıdı.
Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Serik Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar doğrultusunda 3 şüphelinin ikametinde arama yapıldı. Aramalarda 785 gram skunk, satışa hazır 20 paket skunk, 4 paket içerisinde satışa hazır 25 gram kokain ve 2 hassas terazi ele geçirildi.
Öte yandan şüphelilerin bazı uyuşturucu maddeleri kaldırım taşlarının altına saklama anları güvenlik kamerasına yansıdı. Olayla ilgili başlatılan adli işlemler kapsamında 3 şüpheli tutuklandı.