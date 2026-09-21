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Serik Çandır'da otluk yangın biber serasına zarar verdi, ev son anda kurtuldu

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Serik Çandır'da otluk yangın biber serasına zarar verdi, ev son anda kurtuldu
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Serik Çandır'daki otluk alanda çıkan yangın rüzgarın etkisiyle büyüdü ve çevredeki evlerle seralara yöneldi. İtfaiye ve vatandaşların müdahalesiyle alevler bir eve metreler kala söndürüldü; biber serasında ürünler zarar gördü, can kaybı olmadı.

Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Çandır Mahallesi'nde otluk alanda çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle büyüyerek evleri tehdit etti. Vatandaşların ve itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile alevler bir eve ulaşmadan son anda söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Çandır Mahallesi Üçtepe Caddesi yakınlarındaki otluk alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kuru otların hızla tutuşmasıyla büyüyen alevler, evlere ve seralara doğru ilerledi. Olay sonrası ihbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yoğun çabası sonucu alevler, bir müstakil eve metreler kala kontrol altına alınarak söndürüldü.

Üreticinin serası zarar gördü

Yangın evlere sıçramadan önlense de bölgedeki tarım alanları olumsuz etkilendi. Alevlerden etkilenen bir biber serasında ürünler zarar gördü. Herhangi bir can kaybı veya yaralanmanın yaşanmadığı olay sonrası, bölgede soğutma çalışmaları başlatıldı.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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