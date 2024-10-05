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Sergi için verdiği pozlar tepki çeken Uraz Kaygılaroğlu: Çok üzgünüm

Sergi için verdiği pozlar tepki çeken Uraz Kaygılaroğlu: Çok üzgünüm
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İstanbul'da Semih Çelik isimli şahsın, iki genç kızı vahşice öldürmesinin yankıları sürerken, ünlü oyuncu Uraz Kaygılaroğlu'nun geçmişte bir sergi için verdiği pozlar tepki çekti. Bir özür mesajı yayımlayan Kaygılaroğlu, "Amacım hayatımdaki özel birinin sanat çalışmasına destek vermekti. Verdiğim destekten ötürü ortaya çıkan görseller toplumumuzda rahatsızlık uyandırdıysa bunu sadece sanat diyerek geçiştiremem ve çok üzüldüğümü belirtmek isterim." dedi.

İstanbul Fatih'te 19 yaşındaki Semih Çelik isimli kişi, sevgilisinin başını kesip surlardan aşağıya attıktan sonra surlardan atlayarak hayatına son verdi. Çelik'in vahşi cinayetten önce de eski sevgilisi olan kadını kafasını keserek öldürdüğü tespit edildi.

URAZ KAYGILAROĞLU'NUN FOTOĞRAFLARINA TEPKİ YAĞDI

Türkiye'yi sarsan bu olay sonrası sosyal medya ayağa kalkarken diğer yandan akıllara aylar önce ünlü oyuncu Uraz Kaygılaroğlu'nun bir sergi için verdiği pozlar geldi. Elinde kasap bıçağı, kadın kafası ve kanlar içerisinde pozlar veren Kaygılaroğlu yine tepkilerin hedefi oldu.

ÖZÜR DİLEDİ

Tepkilerin ardından Kaygılaroğlu'ndan açıklama geldi. Fotoğrafları bir arkadaşının sanat çalışmasına destek vermek için çektiğini söyleyen Kaygılaroğlu, özür diledi. Kaygılaroğlu açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Sosyal medya ve basında hakkımda çıkan haberlere ve tepkilere yönelik bir cevap verme ihtiyacı duydum. Amacım hayatımdaki özel birinin sanat çalışmasına destek vermekti. Verdiğim destekten ötürü ortaya çıkan görseller toplumumuzda rahatsızlık uyandırdıysa bunu sadece sanat diyerek geçiştiremem ve çok üzüldüğümü belirtmek isterim. Amacım hiçbir şekilde kötü duygular uyandırmak değildi. Bu sebeple herkesten özür diliyorum. Saygılarımla."

Sergi için verdiği pozlar tepki çeken Uraz Kaygılaroğlu: Çok üzgünüm

Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa

Uraz Kaygılaroğlu Semih Çelik İstanbul 3-sayfa Magazin Güncel

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Yorumlar (9)

Köfteci Jardel:

Senin oynadığın hiçbir şeyi izlemem bu saatten sonra.

50
3
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Muratklctr:

Şu ülke için zerre faydası olmayan sözüm o na sanatçı şeysilerden biri.

50
2
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Bilal Yildiz:

Tak bi saf salak takimi. Verdigi pozlara bak sonrada uzulmus

31
2
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Ser_hat:

He he.he

18
4
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Mete Han:

neyin sanatıymis özel biri seni kurtarmaz toplumun nezdinde artık sifirsin

20
1
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Elif Şahan:

Bence önce kızından özür dile.her iğrenç görüntü tablo ,özellikle ülkece kanayan yaramızken bu mevzular, kız arkadasın keske uyarsaydın bu nedir diye.nezamn sanatını görsem midem bulanıyor

10
1
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MR CAMEL:

iyide kadın bedeni üzerinde yapılan bir resim nasıl sanat oluyor ki resme baktım kasap insan doğramış haha G zekalılar sanat eseri yapmasın

8
1
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Sihirbazın Çırağı:

"Ölüm indirmede gökler, ölü püskürmede yer, O ne müthiş tipidir, savrulur enkazı beşer. Boşanır sırtlara, vadilere, sağnak sağnak. Kafa göz, gövde, bacak, kol, çene, parmak, el ayak..." diyen Mehmet Akif'in dizeleri aklıma geldi. Allah razı olsun sanatçımızdan.

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Luton Town:

Üzüm yemek yerine yine bağcıyı dövmüş sözüm ona Yüce milletimiz

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