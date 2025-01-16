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Serenay Sarıkaya, Ayşe Barım'la arasındaki para alışverişini böyle anlattı

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Dizi sektöründeki tekelleşme iddialarının ardından ID İletişim'in kurucusu Ayşe Barım hakkında başlatılan soruşturma kapsamında tanık olarak dinlenen ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya'nın ifadesine ulaşıldı. Sarıkaya, "Film ve dizi dışındaki projelerde iş karşılığında ödenecek tutar önce menajerlik şirketine havale edilir, yapım şirketi kendi komisyonunu aldıktan sonra kalanı bana gönderir." dedi.

Dizi ve film sektöründe tekelleşme iddialarının merkezinde yer alan ID Danışmanlık Limited Şirketinin kurucusu ve menajeri Ayşe Barım hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen başlatılan soruşturma sürüyor. Sosyal medyada ünlü isimlerden birbiri ardına gelen paylaşımlar ve itirafların ihbar kabul edildiği olayda en çok adı geçen ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, soruşturma kapsamında tanık olarak ifade verdi.

BARIM'LA ARALARINDAKİ PARA ALIŞVERİŞİNİ ANLATTI

Sarıkaya'nın ifadesine ulaşıldı. Sektörde 17 yıldır oyunculuk yaptığını ve Ayşe Barım'ı 10 yıldır tanıdığını ifade eden Sarıkaya, ID Danışmanlık şirketiyle devam eden sözleşmesinin olduğunu dile getirdi. Sarıkaya, Barım ile aralarındaki para alışverişini şu ifadelerle anlattı.

"Yapım şirketleri tarafından hazırlanan projenin ardından ilgili yapım şirketinin, Ayşe Barım'ın yetkilisi olduğu şirketle iletişime geçerek benim söz konusu projede yer almamı talep etmeleri halinde yapım şirketiyle sözleşme görüşmelerini benim adıma söz konusu şirket yürütmektedir. Eğer yapım şirketiyle aramızda bir sözleşme tanzim edilir ve bir projeye başlanılırsa projenin devamı sırasında yaptığım iş karşılığında ödenecek olan tutar ilgili yapım şirketi tarafından doğrudan benim hesabıma gönderilmektedir. Ancak film ve dizi dışında yer aldığımız bazı reklam projelerinde yapmış olduğum iş karşılığında ödenecek tutar önce menajerlik şirketine havale edilir, yapım şirketi kendi komisyonu ve diğer giderleri aldıktan sonra benim hak ettiğim tutarı bana gönderirler. Bana sorduğunuz şekilde Ayşe Barım'ı kendisine bağlı olarak çalışmayan oyuncuların yer aldıkları projeden çıkarılmasına ve sözleşmelerinin iptaline neden olduğuna şahit olmadım."

"PROJEYİ BEĞENEN OYUNCUNUN ÇIKARILDIĞINA ŞAHİT OLMADIM"

Sarıkaya, yapım şirketlerinin senaryo hazırladıklarında bunu kendisine sunduklarını, senaryoyu beğenirse menajerlik şirketiyle iletişime geçildiğini belirterek, bugüne kadar beğenisine sunulan ve kabul ettiği projeden çıkarılan bir oyuncuya şahit olmadığını anlattı. Sarıkaya, Barım'ın kendisiyle çalışmayan, ancak istenilen rolü iyi oynayabileceğini düşündüğü oyuncuların projede yer almasını sağlamak için kimseyi mağdur etmeden ilgili yapım şirketine yönlendirmede bulunduğunu söyledi.

"MERT DEMİR'LE İLİŞKİMİZ HÜR İRADEMİZLE DEVAM EDİYOR"

Şarkıcı Mert Demir'i bir buçuk yıldır tanıdığını ve aralarında duygusal birliktelik olduğunu belirten Sarıkaya, "İddia edildiği şekilde Mert Demir isimli sanatçının kariyerimin başarılı şekilde devam etmesi adına kendisiyle duygusal birliktelik yaşıyormuş gibi gözükmem hususunda Ayşe Barım tarafından bana karşı bir telkin, yönlendirme veya zorlama eylemi söz konusu değildir. Bu birliktelik karşılıklı olarak tamamen hür irademizle devam etmektedir." ifadelerini kullandı.

5 MİLYON EURO İDDİALARINA YANIT

Demir'le aralarındaki reklam aşkı için bir iş adamından ikiliye Barım üzerinden 5 milyon euro verildiği iddialarına da yanıt veren Sarıkaya, "Barım'ın iddia edildiği gibi ünlü bir iş adamından 5 milyon euro aldığına dair bir bilgim ve duyumum söz konusu olmamıştır." ifadelerini kullandı.

BARIM'A YURT DIŞINA ÇIKIŞ YASAĞI VERİLMİŞTİ

ID İletişimin kurucusu olan ve birçok ünlü oyuncunun menajerliğini yapan Barım, sektörde tekelleşmeye neden olduğu iddialarıyla gündeme gelmiş, kendisine karşı çıkan oyuncuları piyasadan uzaklaştırdığı öne sürülmüştü. Soruşturma kapsamında Barım'a yurt dışına çıkış yasağı konulmuştu.

Serenay Sarıkaya, Ayşe Barım'la arasındaki para alışverişini böyle anlattı
Kaynak: AA / Çağla Taşçı - 3.Sayfa
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Yorumlar (5)

Haber YorumlarıAli Çelik:

Ya bu işin icinde siyasilerin olduğu kesindir de parası olan gemisini yürütür hiç birşey çıkmaz bu durumda hakkını arayacak sanatçıların tepkilerini göstermesi şart ama görüyoruz ki sesleri çıkmıyor korkudan Türkiye nin çıkarını millî Bir duruş sergileyen tüm sanatçılar bu sektörde ekmek yedirmezler gerçek bu maalesef

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Haber YorumlarıSinan Bulduk:

Sanatçı denen mahluklara extra vergi koyun..

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Haber Yorumlarıİbrahim BAKIRHAN:

Gidon boyacı olun, marangoz olun, oyuncu olmayın kardeşim...

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Haber YorumlarıKarahan Elmas:

Gündemde kalabilmek için Cem Yılmaz'ın altına yatan kadın; "Buralara dişimle tırnağımla geldim," diyor.

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Haber Yorumlarıbirol atess:

Pasta bölüşürüz

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