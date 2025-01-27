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Serdivan'da Uyuşturucu Operasyonu: 17 Yaşındaki Çocuk Gözaltında

Serdivan'da Uyuşturucu Operasyonu: 17 Yaşındaki Çocuk Gözaltında
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Sakarya'nın Serdivan ilçesinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 17 yaşındaki S.S.A. gözaltına alındı. Operasyonda, 41 gram amfetamin, 59 sentetik hap ve 22 gram bonzai ele geçirildi.

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde jandarma ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 17 yaşındaki çocuk gözaltına alındı.

Jandarma ekipleri, Serdivan ilçesi Arabacıalanı Mahallesi'nde ekiplerce yürütülen operasyonda, S.S.A. (17) isimli şahsın üst ve evinde yapılan aramada; 41 gram amfetamin, 59 adet sentetik hap ve 22 gram bonzai ele geçirildi. S.S.A. gözaltına alınırken olayla ilgili inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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