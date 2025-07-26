Serdivan'da Kontrolden Çıkan Otomobil Beton Bariyere Çarptı

Serdivan'da Kontrolden Çıkan Otomobil Beton Bariyere Çarptı
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Sakarya'nın Serdivan ilçesinde rampadan inerken kontrolden çıkan bir otomobil, beton bariyere çarparak yan yattı. Kazada sürücü yaralandı.

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde rampadan inerken kontrolden çıkan otomobil, beton bariyere çarparak yan yattı. Kazada, otomobil sürücüsü yaralandı.

Kaza, Serdivan ilçesi Beşköprü Mahallesi 32 Evler Caddesi polis kontrol noktası karşısında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, F.Ç. isimli kadın kontrolündeki 34 GUT 126 plakalı Opel marka otomobil, rampadan indiği esnada kontrolden çıktı. Sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, polis kontrol noktası karşısında bulunan beton bariyere çarparak yan yattı. Kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı sürücü, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazanın meydana geldiği bölgede bir süre oluşan trafik yoğunluğu, otomobilin çekici ile yoldan kaldırılması ile tekrar normal seyrine döndü. Konuya ilişkin inceleme başlatıldı. Öte yandan, yaklaşık 8 ay önce de aynı bölgede sürücüsünün kontrolünden çıkan bir kamyon iki katlı eve girmişti. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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