Serdar Ortaç gözaltı için gelen polislere kapıyı yarım saat geç açmış

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yasa dışı bahise teşvik iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında aralarında şarkıcı Serdar Ortaç ve sunucu Mehmet Ali Erbil'in de bulunduğu 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İLK GELEN HABER "FİRARİ" OLDUĞU YÖNÜNDEYDİ

Ünlü sunucu Mehmet Ali Erbil operasyon kapsamında kısa sürede gözaltına alınırken Serdar Ortaç için gelen ilk haber firari şekilde arandığı yönündeydi.

KAPIYI YARIM SAAT GEÇ AÇTI

Ortaç'ın neden hemen gözaltına alınmadığı da kısa sürede ortaya çıktı. Ortaç'ın uyuduğu için gözaltıya gelen polisleri duymadığı ve kapıyı ancak yarım saat sonra açtığı öğrenildi.