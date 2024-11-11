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Serdar Ortaç gözaltı için gelen polislere kapıyı yarım saat geç açmış

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Yasa dışı bahis soruşturması kapsamında Mehmet Ali Erbil ile birlikte gözaltına alınan Serdar Ortaç'ın uyuduğu için kapısına gelen polisleri duymadığı ve kapıyı ancak yarım saat sonra açtığı öğrenildi. Operasyonda düğmeye basılmasının ardından Mehmet Ali Erbil ve çok sayıda ünlü kısa sürede gözaltına alınırken Serdar Ortaç'ın firari olarak arandığı duyurulmuştu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yasa dışı bahise teşvik iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında aralarında şarkıcı Serdar Ortaç ve sunucu Mehmet Ali Erbil'in de bulunduğu 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İLK GELEN HABER "FİRARİ" OLDUĞU YÖNÜNDEYDİ

Ünlü sunucu Mehmet Ali Erbil operasyon kapsamında kısa sürede gözaltına alınırken Serdar Ortaç için gelen ilk haber firari şekilde arandığı yönündeydi.

KAPIYI YARIM SAAT GEÇ AÇTI

Ortaç'ın neden hemen gözaltına alınmadığı da kısa sürede ortaya çıktı. Ortaç'ın uyuduğu için gözaltıya gelen polisleri duymadığı ve kapıyı ancak yarım saat sonra açtığı öğrenildi.

Serdar Ortaç gözaltı için gelen polislere kapıyı yarım saat geç açmış
Kaynak: Haberler.com / Erdem Aksoy - 3.Sayfa
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