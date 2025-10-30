Bomba iddia! Serdar Öktem cinayetinin azmettiricisi Moskova'da yakalandı

İstanbul'da 6 Ekim Pazartesi akşamı Zincirlikuyu'dan Beşiktaş yönüne giden otomobile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü sapağında uzun namlulu silahlarla düzenlenen saldırıda ağır yaralanan Avukat Serdar Öktem, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

"SERDAR ÖKTEM CİNAYETİNDE AZMETTİRİCİ MOSKOVA'DA YAKALANDI" İDDİASI

Cinayete ilişkin yürütülen soruşturmada yeni gelişme yaşandı. Gazeteci Emrullah Erdinç'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma göre, cinayette tetikçileri organize etmekle suçlanan Alican Çakır (Ali Gulmalizada), Rusya'nın başkenti Moskova'da yakalandı.

Erdinç, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Serdar Öktem cinayetinde tetikçileri organize etmekle suçlanan Alican Çakır (Ali Gulmalizada), Moskova'da FSB ve Türk istihbaratının ortak operasyonuyla yakalandı. Çakır, Azeri ve Dağıstanlı bir grupla yemek yerken gözaltına alındı."

9 KİŞİ TUTUKLANDI

Öte yandan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma çerçevesinde, ilk etapta olayı gerçekleştirdiği belirlenen 5 şüpheli ile şüphelilerin kaçmasına yardım ettiği tespit edilen 1 şüpheli olmak üzere toplamda 6 şüpheli yakalandı. Çalışmalar sürerken şüpheliler irtibatlı oldukları belirlenen 2'si 18 yaşından küçük 7 kişi daha yakalanarak gözaltına alındı. Zanlılardan 2'si 18 yaşından küçük olmak üzere 9'u tutuklandı, 4'ü şüpheli ise adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.