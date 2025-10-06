Haberler

Serdar Öktem Cinayeti ve Olayda Kullanılan Teçhizat Ortaya Çıktı

Serdar Öktem Cinayeti ve Olayda Kullanılan Teçhizat Ortaya Çıktı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş cinayetinin sanığı Avukat Serdar Öktem, Şişli'de silahlı saldırıda hayatını kaybetti. Olayda kullanılan teçhizatın görüntüleri ortaya çıktı.

Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş cinayeti davasında yargılanan Avukat Serdar Öktem'in silahlı saldırı sonucu hayatını kaybettiği olayda kullanılan silah ve teçhizat görüntülendi.

Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş cinayeti nedeniyle yargılanan Avukat Serdar Öktem, Şişli Büyükdere Caddesi'nde silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti. Olay sonrası çalışmalarını sürdüren polis ekipleri, şüphelileri kısa sürede yakalamış ve olayda kullanılan teçhizat ele geçirmişti. Arnavutköy'de ormanlık alana atılan ve bir sırt çantası içinde bulunan 2 tabanca, 2 Kalaşnikof, kar maskeleri ve eldivenler görüntülendi. Ele geçirilen teçhizatlar, incelenmek üzere emniyete götürüldü. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Trump: Hamas önemli şeyler kabul etti, onlar Erdoğan'a saygı duyuyor

Trump'tan "Hamas" çıkışı! Erdoğan detayı dikkat çekici
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sosyal medyayı ikiye bölen öğretmen! Fidan hoca ile mukayese eden bile var

Herkesin konuştuğu o öğretmen! Fidan hoca ile mukayese eden bile var
Arda Güler İspanya'da bisiklet turuna çıktı! Dinlediği şarkıya dikkat

İspanya'da bisiklet turuna çıkan Arda'nın dinlediği şarkıya dikkat
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.