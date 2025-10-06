Serdar Öktem Cinayeti: Gözaltı Sayısı 6'ya Yükseldi

Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş cinayeti nedeniyle yargılanan Avukat Serdar Öktem'in silahlı saldırı sonucu hayatını kaybettiği olayda gözaltı sayısı 6'ya yükseldi. İlk belirlemelere göre saldırının bir organize suç örgütünün maktule karşı beslediği husumet sonucunda gerçekleştirildiği öğrenildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Sinan Ateş cinayeti davasında yargılanan Avukat Serdar Öktem'in silahlı saldırı sonucu öldürülmesine ilişkin açıklama yaptı. Yapılan yazılı açıklamada gözaltı sayısının 6'ya yükseldiği ve şüphelilerin kullandığı uzun namlulu 2 adet Kaleşnikof ile 2 adet tabanca ve kar maskelerinin ele geçirildiği belirtildi. Açıklamada, "6 Ekim 2025 tarihinde Serdar Öktem isimli şahsın ilimiz Şişli ilçesi Zincirlikuyu semti mevkiinde gerçekleştirilen silahlı saldırı sonucunda vefat etmesi olayıyla yürütülen soruşturma kapsamında olay yeri görgü tanık beyanları ve kamera görüntü kaydı tespit çalışmaları doğrultusunda kollukça yapılan iz takibine göre olayı gerçekleştirdiği anlaşılan 5 şüpheli ile olaydan sonra olayı gerçekleştiren şüphelilerin kaçmasına yardım ettiği tespit edilen bir şüpheli olmak üzere toplam 6 şüpheli şahıs yakalanmıştır. Şüphelilerden ikisi 18 yaşın altındadır" denildi.

Saldırı nedeninin bir suç örgütünün Öktem'e beslediği husumet sonucu gerçekleştirildiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Olayı gerçekleştiren şahıslar, olaydan sonra kaçtıkları Arnavutköy ilçesi civarında yakalanmışlardır. Yakalandıkları yerde emniyet güçlerince yapılan arama tarama faaliyetleri sırasında olayda kullandıkları silahlar, 2 Kalaşnikof, 2 tabanca olmak üzere toplam 4 adet silah ve kar maskesi, eldiven gibi eşyalar ele geçirilmiştir. Gerek olay yerinde, gerekse de silahların yakalandığı alanda ayrıntılı incelemeler devam etmektedir. İlk belirlemelere göre eylemin bir organize suç örgütünün maktule karşı beslediği husumet sonucunda gerçekleştirildiği değerlendirilmektedir. Olayla ilgili soruşturma Cumhuriyet Başsavcılığımız Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca azmettiricilerinin bulunması ve organize suç örgütünün olayda taşeron olarak kullanılıp kullanılmadığını tespiti yönleri de dahil olmak üzere tüm boyutlarıyla derinleştirilerek devam edecektir." - İSTANBUL