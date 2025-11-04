Semra Güzel'e Terör Suçlarından Hapis Cezası

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirdiği operasyon ile yurt dışına kaçarken yakalanan Semra Güzel'in Ankara'da görülen davada cezası belli oldu.

Adıyaman kırsalında 2017 yılında etkisiz hale getirilen PKK'lı terörist Volkan Bora'nın cep telefonu incelemesinde HDP Diyarbakır Eski Milletvekili Semra Güzel ile terör kampında çekilmiş fotoğrafları ortaya çıkmıştı.

Dokunulmazlığı kaldırıldıktan sonra hakkında "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan eski HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in yargılandığı davada karar verildi.

Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi, sanık Semra Güzel hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay, "resmi belgede sahtecilik" suçundan ise 2 yıl 6 ay hapisle cezalandırılmasına karar vererek tahliyesine hükmetti. - ADIYAMAN