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Şemdinli-Derecik yolunda otomobil çaya uçtu: 1 ölü, 1 yaralı

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Hakkari'nin Şemdinli-Derecik ilçesi yolunda meydana gelen kazada bir otomobil çaya uçtu. Kazada AK Parti Van İl Yönetim Kurulu Üyesi Bilal Eryiğit hayatını kaybederken, bir kişi yaralandı. Yaralı, Şemdinli Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Hakkari'nin Şemdinli- Derecik ilçesi yolunda kontrolden çıkan otomobilin çaya uçtuğu kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, akşam saatlerinde Şemdinli-Derecik yolunda meydana geldi. Bilal Eryiğit yönetimindeki 65 EB 035 plakalı araç, virajı alamayarak Peysan Çayı'na uçtu. Kazada sürücü AK Parti Van İl Yönetim Kurulu Üyesi Bilal Eryiğit hayatını kaybederken, Mithat Ş. yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen ambulansla Şemdinli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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