Doktordan men edilmesine rağmen ameliyat etmişti, 1 kişinin ölümüyle ilgili davaya başlanıyor

Yenidoğan Çetesi davasında adı geçen Bağcılar Şafak Hastanesi'nde, hekimlik yapması yasak olmasına rağmen mide küçültme ameliyatı gerçekleştiren doktorun 25 yaşındaki Semanur Aydın'ın ölümüne neden olduğu iddialarına ilişkin yargılama bugün başlıyor. Erol V.'nin de aralarında bulunduğu 5'i tutuklu 7 sanık, bugün ilk kez hakim karşısına çıkacak. Sanıkların savunma yapması beklenen duruşma, Bakırköy 19. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek. Duruşma, ilerleyen saatlerde başlayacak.

Olayın geçmişi:

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu, hekimlikten men edilmesine rağmen Yenidoğan Çetesi davasında adı geçen Bağcılar Şafak Hastanesi'nde, mide küçültme ameliyatı gerçekleştiren doktorun 25 yaşındaki Semanur Aydın'ın ölümüne neden olduğu iddia edilen ve hekimlik yapmaya devam eden Erol V., hakkında fezleke düzenlendi.

Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin tarafından düzenlenen fezlekede, Semanur Aydın 'maktul', Aydın'ın eşi Ali Aydın ve Doğan Yelboy 'müşteki', Cem Türker Ö., Erol V., Orhan G., Refik A., Şaban C. ve yenidoğan davasının tutuksuz sanıkları Semiha Y. ve Mustafa K.'nin da bulunduğu şahıslar 'şüpheli' sıfatıyla yer almıştı. Ayrıca, Özel Bağcılar Şafak Hastanesi, Refik Aslan Sağlık Hizmetleri ise 'müşteki' sıfatıyla yer aldı.

Telefon görüşmelerinde Erol V.'nin yapacağı ameliyata başka bir doktorun kaşesini ve imzasının kullanıldığı konuşuldu

Fezlekede, bir diğer şüpheli Şaban C.'nin ise Erol V. tarafından yapılan ameliyatları kendisi yapıyormuş gibi gösterdiği ancak ameliyatlara girmediğinin tespit edildiği bilgisi yer aldı. Maktul Semanur Aydın'ın ise ameliyat nedeniyle öldüğü olduğu, ameliyatı ise meslekte yasaklı doktor Erol V.'nin gerçekleştirdiği, bu kapsamda soruşturma başlatıldığı anlatıldı. Hazırlanan fezlekede ayrıca, şüpheliler arasında gerçekleştirilen telefon görüşme tutanaklarına da yer verildi. Tutanaklarda, Mustafa K.'nin, Erol V.'nin yapacağı ameliyata başka bir doktorun kaşesini ve imzasını kullanarak bu konuda sahtecilik yapılmasına yönelik görüşmeler yer aldığı, şüpheli Mustafa K.'nin, görüşme sırasında "Kamera kaydı yok diyelim, onun cezası neyse onu çekelim, ameliyatı Şaban Hoca yaptı diyelim, Erol V.'nin makas kullanma yetkisi yok. Bu durumu bilmiyorduk, kamera kaydı yok diyelim. Erol Beyi hasta kayıtlarından ismini çıkarttırırım" şeklinde konuşmalar yaptığı, öte yandan, şüpheli Semiha Y.'nin "Kameralar bozuktur diye yazı gönderirsem onlarda susacak" dediği fezlekede yer aldı.

Meslekten men raporu fezlekede yer aldı

Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı'nın düzenlediği inceleme raporu da fezlekede yer aldı. Raporda, şüpheli Erol V.'nin, 12 Temmuz 2023 tarihinde mide küçültme ameliyatı yaptığı, bu ameliyat sonucu Rojin Elveren isimli hastanın vefat etmesi üzerine Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı müfettiş marifeti ile inceleme yürüttüğü, inceleme sonucunda "Komplikasyon yönetimini etkin ve yeterli yapamayan ve ayrıca 2017/17 sayılı genelgeye göre gerekli konsültasyonların alınmaması nedeni ile sorumluluğu söz konusu olan Erol V.'nin ölüme sebebiyet verdiği düşünüldüğünden adı geçen hakkında mesleki sorumluluk kuruluna sevk edilmesi kanaatine varıldığı ve Erol V.'nin 2 yıl süre ile meslekten geçici olarak men edilmesine karar verildiği aktarıldı.

Öte yandan 1'inci Adli Tıp İhtisas Kurulu'nun Semanur Aydın'ın ölüm nedenine ilişkin hazırlanan raporda, Aydın'ın 'mide küçültme ameliyatı ve gelişen komplikasyonları sonucu' hayatını kaybettiğinin belirlendiği bilgisi fezlekede yer aldı.

Hayatını kaybeden Semanur Aydın'ın eşinin de savcılık ifadesine yer verildi. Müşteki Ali Aydın ifadesinde, eşinin ameliyatını yapan şahsın Erol V. olduğunu beyan ettiği, HTS kayıtları incelendiğinde Erol V.'nin maktule ameliyat yaptığı esnada Bağcılar Şafak Hastanesi bölgesinde baz verdiği, şüpheli Şaban C.'nin alınan ifadesinde Semanur Aydın'ı hiç görmediğini ameliyatı Erol V.'nin yaptığını, başhekim Semiha Y.'nin imzaların eksik diyerek kendisine birtakım evraklar imzalattığını beyan ettiği anlatıldı.

33 yıla kadar hapis talebi

Fezlekede, şüpheliler Erol V., Cem Türker Ö., Mustafa K., Orhan G., Refik A., Semiha Y., Şaban C. hakkında, 'ihmali davranışlarla kasten adam öldürme', 'suç delillerini yok etme veya gizleme', 'resmi belgede sahtecilik' suçlarından ve 'sağlık hizmetleri kanunu' gereğince toplamda, 18'er yıl 6'şar aydan, 33'er yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmaları talep edildi. - İSTANBUL