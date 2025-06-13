Selim'de Trafik Kazası: 1 Yaralı

Selim'de Trafik Kazası: 1 Yaralı
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Kars'ın Selim ilçesinde süt taşıyan bir kamyonet ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye sevk etti.

Selim'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kars'ın Selim ilçesine bağlı Benliahmet köyü kavşağında süt taşıyan kamyonet ile hafif ticari araç çarpıştı. Kazada 1 kişi yaralanırken, araçlarda maddi hasar oluştu.

Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yaralı daha sonra ambulansla Selim Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Tedavi altına alınan yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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