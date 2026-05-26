Mezarlıklarda duygu seli

Kurban Bayramı arefesinde Manisa'nın Selendi ilçesinde mezarlıklar ziyaretçi akınına uğradı. Vatandaşlar, yakınlarının kabirleri başında dua edip mezar bakımı yaparak manevi atmosfer yaşadı.

Manisa'nın Selendi ilçesinde Kurban Bayramı arefesi dolayısıyla mezarlıklar dolup taştı. Sabahın erken saatlerinden itibaren mezarlıklara gelen vatandaşlar, vefat eden yakınlarını dualarla andı.

Kabir ziyaretlerinde Kur'an-ı Kerim okuyup dua eden vatandaşlar, mezarların bakımını da ihmal etmedi. Yanlarında getirdikleri su şişeleriyle mezarları sulayan vatandaşlar, çevre temizliği yaparak bozulan mezar kenarlarını küreklerle düzeltti. Bazı vatandaşların ise mezarlara çiçek bıraktığı görüldü.

Arife günü nedeniyle mezarlıklarda yoğunluk yaşanırken, vatandaşlar hem geçmişlerini yad etti hem de bayram öncesi manevi duyguları birlikte yaşadı. Duygusal anların yaşandığı mezarlıklarda, edilen dualar ve okunan Kur'an-ı Kerim ile hüzün ve huzur bir arada hissedildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
