Selde hayatını kaybeden gencin acı haberi babasına verildi
Adana'nın Kozan ilçesinde meydana gelen sel felaketinde hayatını kaybeden 24 yaşındaki Kanber Ünüvar'ın acı haberi olay yerinde bekleyen babasına verildi.
Kozan'da yaşanan afet sonrası selde aracından atlayıp sel sularına kapılarak kaybolan Kanber Ünüvar'ın (24), Döşeme mevkiinde cansız bedenine ulaşıldı. Timur Ünüvar olay yerinde oğlunun durumunu öğrenmek için beklerken acı haberi aldı. Bölgede jandarma ekipleri, savcılık ve Kozan Kaymakamlığı ekipleri incelemelerde bulunurken, acı haber baba Timur Ünüvar'a olay yerinde verildi.
Ünüvar'ın acı haberini babasına, genci cansız bedenini bulan Müslüm Ocaklar verdi. Timur Ünüvar'ın oğlunun cenazesinin çıkarılması beklerken, savcılık incelemesinin ardından gencin cansız bedeni, Kozan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme sürüyor. - ADANA