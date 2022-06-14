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Sel sularına gömülen kamyonun üzerinde mahsur kaldılar

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
Sel sularına gömülen kamyonun üzerinde mahsur kaldılar

Aksaray'da şiddetli sağanak yağış nedeniyle bir kamyon sel sularına gömüldü.

Aksaray'da şiddetli sağanak yağış nedeniyle bir kamyon sel sularına gömüldü. Sürücü ve yanındaki yolcu sulara gömülen kamyonun üzerine çıkarak canlarını kurtarırken 2 kişi AFAD ekiplerince kurtarıldı.

Olay, Aksaray - Adana Karayolu 50. kilometresinde meydana geldi. Akşam saatlerinde etkisini artıran sağanak yağış sel baskınlarına neden oldu. Kent genelinde birçok yolu sel suları işgal ederken, taşkınlar da yolların trafiğe kapatılmasına neden oldu. Aksaray - Adana Karayolu 50. kilometresinde bulunan kum ocağından kamyona kum yükleyip çıkan İrfan Doğru (59) ve İsa Boran (31) karayoluna çıkmak isterken kamyon bir anda sel sularına gömüldü. Güçlükle kapıyı açarak kamyonun tavanına çıkan sürücü ve arkadaşı durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen İl Afet Acil Durum (AFAD) ekipleri bot ile kurtardı. - AKSARAY

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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