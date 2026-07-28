Cide'de şiddetli yağış sel getirdi: Guz Deresi taştı, 200'den fazla yer zarar gördü

Kastamonu'nun Cide ilçesinde şiddetli yağışların neden olduğu selde derenin taşma anı vatandaşlarca görüntülendi.

Meteoroloji'nin 'turuncu' kodla uyardığı Kastamonu'nun Cide ilçesinde 26 Haziran Pazar günü şiddetli yağışlar sonrası sel meydana geldi. Sel sebebiyle 200'den fazla konut, iş yerleri, depolar ve garajlar zarar gördü. Sel öncesinde Kastamonu-Cide karayolu üzerindeki havzadan beslenen Guz Deresi'nin taşma anı ise cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde, derenin taştığı ve sel sularının ilçe merkezine doğru ilerlediği görülüyor.

Guz Deresinin, Cide ilçe merkezinden geçen ve taşkına neden olan Devrekani Çayı'nı beslediği belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı