Şehrin ortasında pitbull vahşeti! Saldırdığı köpek yaşam mücadelesi veriyor

Odunpazarı İlçesi İki Eylül Caddesi üzerinde bir petshopun önünde meydana gelen olayda, sahibi tarafından ağızlık takılmadan gezdirilen pitbull cinsi köpek, Yorki adındaki Terrier cinsi 13 yaşındaki köpeğe saldırdı. Petshop çalışanı ve çevredeki vatandaşlar tarafından pitbull cinsi köpeğin ağzından alınan Yorki, ağır yaralandı.

HAYATİ TEHLİKESİ VAR

Veteriner kliniğinde operasyon geçiren terrier cinsi köpeğin kırılan çene kemiği sabitlenirken, vücudundaki açık yaralar dikildi. Sadece hortum ile beslenebilen ve hayati tehlikesi devam eden Yorki'nin sahibi Mehmet Aksoy yaşanan duruma tepki gösterirken, "Çocuk olsaydı olayın adı cinayet olacaktı ama bir köpek olduğu için adı cinayet değil" dedi.

"BAKTIM KÖPEĞİM AĞZINDA"

Olayın olduğu esnada dışarıdan bir anda seslerin geldiğini ve çıktıklarında Yorki'yi pitbull cinsi köpeğin ağzından aldıklarını belirten petshop çalışanı Aslı Kayar, "Biz kapının önünde dikiliyorduk sonra beyefendi hızlıca içeri girdi ve 'kuzu etli mama istiyorum' dedi. Bizim buraya doğru yönelmemizle birlikte dışarıdan insanların sesleri gelmeye başladı. Adam sesleri duyup, kapıya doğru koşunca ben de arkasından koştum. Baktım ki Yorki köpeğin ağzında. Yorki'yi köpeğin ağzından aldım ve o vatandaş kendi köpeğine hiçbir müdahale etmedi. Köpeğine ağızlık takmamış ve benim yatan köpeğimin yanına bağlamış. Tamamen bir ihmal yüzünden benim köpeğim can çekişiyor şuanda. Köpeğimle beraber içeri girdikten sonra, o da köpeğini alıp kaçmış. Daha sonra geri dönmedi, köpeğiniz nasıl, iyi mi? Yapabileceğimiz bir şey var mı? Gibi şeyler söylemedi. Ben hiçbir hayvanseverin böyle bir şey yapacağını düşünmüyorum." dedi.

"BURADAN GEÇEN BİR ÇOCUK DA OLABİLİRDİ"

Yaya yoğunluğunun olduğu caddede pittbul cinsi yasaklı ırk köpeğin ağızlıksız dolaştırılmasına tepki gösteren ve köpeği Yorki için üzgün olduğunu ifade eden Mehmet Aksoy ise, "13 yıldır benimle dükkana gelir, bazen dükkanda kalır. Buradaki tüm sokak hayvanları ile iyi geçinir ve tüm müşterilerimiz Yorki'yi tanır. Bir bakıcı yüzünden bizim köpeğimiz şuan hayvan hastanesinde yatmakta. Tamam yaşlı bir köpek, belki ömrü çok uzun değil ama ben eceliyle olsun isterdim fakat bir bakıcının ihmali yüzünden benim köpeğimin hayati tehlikesi hala devam ediyor. Sadece onun düzelmesinden başka bir şey düşünmüyorum. Bu olaya sebep olan vatandaşın da bir an önce bulunup en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum. Burası Hamamyolu Caddesi sonuçta. Gün içerisinde milyon tane insan geçiyor, insanların birbirine çarpacağı kadar kalabalık bir nokta zaten. Buraya geldiğinde köpeğinin olduğunu bile söylese böyle bir olay yaşanmayacaktı muhtemelen. Ben burada değildim personel arkadaşımız vardı. Eğer köpeğinin olduğunu söyleseydi, kapıda bekleseydi ya da köpeğiyle birlikte içeri girerken köpeğinin agresif olduğunu söyleyip, 'Köpeğinizi tutar mısınız' diyerek bizi uyarsaydı bunları yaşamazdık. Buradan geçen bir çocuk da olabilirdi. Çocuk olsaydı olayın adı cinayet olacaktı ama bir köpek olduğu için adı cinayet değil. Ben yasaların en ağır şekilde arkadaşı cezalandırmasından yanayım" şeklinde konuştu.