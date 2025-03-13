Şehrin göbeğinde mide bulandıran olay! 9 yaşındaki kız çocuğunu böyle istismar etti

İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde, 9 yaşındaki bir kız çocuğuna istismarda bulunan şahıs, yoldan geçen bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.

EKİPLER HAREKETE GEÇTİ

Ekol TV tarafından yayınlanan görüntülerin ortaya çıkması üzerine güvenlik güçleri hızla harekete geçti ve şahsı yakalayarak gözaltına aldı. İlk incelemelerin ardından tacizci, emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edildi.

BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ

Olayın ortaya çıkması kamuoyunda büyük infial yaratırken, sosyal medyada bir kez daha "Çocuk istismarcılarına en ağır ceza verilmeli" çağrıları yükseldi.