Şehrin göbeğinde mide bulandıran olay! 9 yaşındaki kız çocuğunu böyle istismar etti
İstanbul Beyoğlu'nda bir şahıs, 9 yaşındaki kız çocuğunu istismar etti. Yoldan geçen bir sürücü o anları kaydetti. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, tacizciyi yakalayarak gözaltına aldı.
İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde, 9 yaşındaki bir kız çocuğuna istismarda bulunan şahıs, yoldan geçen bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.
EKİPLER HAREKETE GEÇTİ
Ekol TV tarafından yayınlanan görüntülerin ortaya çıkması üzerine güvenlik güçleri hızla harekete geçti ve şahsı yakalayarak gözaltına aldı. İlk incelemelerin ardından tacizci, emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edildi.
BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ
Olayın ortaya çıkması kamuoyunda büyük infial yaratırken, sosyal medyada bir kez daha "Çocuk istismarcılarına en ağır ceza verilmeli" çağrıları yükseldi.