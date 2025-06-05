Şehitlerin için hayır yemeği hazırlığındaki şehit annesi vefat etti

Şehitlerin için hayır yemeği hazırlığındaki şehit annesi vefat etti
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Denizli'nin Çivril ilçesinde yaşayan şehit Yusuf Erdoğmuş'un annesi Fatma Erdoğmuş hem oğlu hem diğer şehitler için arife günü okutulacak mevlit öncesi hayatını kaybetti.

Denizli'nin Çivril ilçesinde yaşayan şehit Yusuf Erdoğmuş'un annesi Fatma Erdoğmuş hem oğlu hem diğer şehitler için arife günü okutulacak mevlit öncesi hayatını kaybetti.

Denizli'nin Çivril ilçesi Özdemirci Mahallesi'nde yaşayan şehit Yusuf Erdoğmuş'un annesi 82 yaşındaki şehit Fatma Erdoğmuş, yaşlılığa bağlı olarak yaşamını yitirdi. 1992 yılında Siirt Pervari'de şehit düşen Yusuf Erdoğmuş'un annesi Fatma Erdoğmuş, arife günü hem şehit oğlu hem de diğer şehitlerin hayrına mevlit okutma hazırlığında olduğu öğrenildi. Şehit annesi Fatma Erdoğmuş'un cenazesinin yaşadığı mahalle mezarlığında toprağa verileceği belirtildi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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