Elazığ'da Şehitler Üzerinden Provokatif Paylaşımlar Yapan 12 Hesap Tespit Edildi

Elazığ merkezli düzenlenen operasyon çerçevesinde şehitler üzerinden sosyal medyada provokatif paylaşımlar yapan 12 hesap yöneticisi tespit edilerek, yasa işlem başlatıldı.

Elazığ Valiliği koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ile İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube müdürlükleri iş birliğinde sosyal medyada şehitler ile ilgili provokatif paylaşım yapanlara yönelik sanal operasyon düzenlendi. "Terör örgütü propagandası yapmak, Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama, halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaymak" suçları çerçevesinde Elazığ'dan 2, Mardin'den 1, Şırnak'tan 2, Diyarbakır'dan 4, Ankara'dan 1, İstanbul'dan 2 olmak üzere toplam 12 paylaşım yapan hesap yöneticisi ve kullanıcısı tespit edilerek haklarında yasal işlem başlatıldı.

Konu ile ilgili Elazığ Valiliğinden yapılan açıklamada, "Sosyal medyada şehitlerle ilgili provokatif paylasim yapanlara sanal operasyon hakkında, Elazığ il Jandarma Komutanlığı ve Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince Irak'ın kuzeyinde üs bölgesine yönelik terörist saldırısında şehit olan kahraman askerlerimize yönelik sosyal medya üzerinden provokatif amaçlı yanıltıcı bilgiyi alenen yayan şüphelilere yönelik sanal devriye başlatılmıştır.

Sanal devriyede, şehit olan kahraman askerlerimize yönelik sosyal medyada provokatif amaçlı olarak, 'Terör örgütü Propagandası Yapmak', 'Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin Kurum ve Organlarını Aşağılama', 'Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yaymak' suçları kapsamında, Elazığ ilinden 2, Mardin ilinden 1, Şırnak ilinden 2, Diyarbakır ilinden 4, Ankara ilinden 1, İstanbul ilinden 2 olmak üzere toplam 12 paylaşım yapan hesap yöneticisi ve kullanıcısı tespit edilerek haklarında yasal işlem başlatılmıştır" denildi. - ELAZIĞ