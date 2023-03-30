Şehit savcıyla ilgili provokatif paylaşım yapan şahıs yakalanarak gözaltına alındı

İBB iştirak şirketlerinden biri olan İSYÖN'de insan kaynakları uzmanı olarak çalışan E.E.Y. isimli kadının, 31 Mart 2015 tarihinde şehit edilen Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz ile ilgili sosyal medya hesabından "Adalet, adalet sarayında böyle sağlanır" şeklinde paylaşım yaptığı ortaya çıktı. Şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, İBB'den konuya ilişkin yapılan açıklamada, çalışanın iş akdine son verildiği ifade edildi.

Terör örgütü mensupları tarafından 31 Mart 2015 tarihinde şehit edilen Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz ile ilgili sosyal medya hesabından "Adalet, adalet sarayında böyle sağlanır" şeklinde paylaşım yapan kişinin E.E.Y. isimli kadın olduğu tespit edildi.

GÖZALTINA ALINDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında E.E.Y. isimli şahıs, 'terör örgütü propagandası yapma' suçundan yakalanarak gözaltına alındı.

İBB'DE İNSAN KAYNAKLARI UZMANI OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Öte yandan şüpheli E.E.Y.'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) iştirak şirketlerinden biri olan İSYÖN'de insan kaynakları uzmanı olduğu öğrenildi. Şüpheli aynı zamanda Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) parti meclis üyesi Gökhan Gündoğdu'ya yardımcı olarak işlerini takip ettiği de öğrenildi.

İBB'DEN AÇIKLAMA: İŞ AKDİ FESHEDİLMİŞTİR

İBB'den konuya ilişkin yapılan açıklamada, şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın ölüm yıl dönümünde saygıyla anıldığı belirtilerek, "Bir iştirak şirketi personelimizin 8 yıl önce şehidimizle ilgili yaptığı paylaşım asla kabul edilemez. Çalışanın iş akdi 30 Mart 2023 tarihi itibarıyla feshedilmiştir." ifadeleri kullanıldı.