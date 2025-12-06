Haberler

Şehit polisin babasının evi alevlere teslim oldu

Şehit polisin babasının evi alevlere teslim oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'da iki binayı saran yangının, 9 yıl önce şehit düşen polis memuru İlyas Kaygusuz'un babası Ziya Mete Kaygusuz'un ikametinde çıktığı öğrenildi.

Bursa'da iki binayı saran yangının, 9 yıl önce şehit düşen polis memuru İlyas Kaygusuz'un babası Ziya Mete Kaygusuz'un ikametinde çıktığı öğrenildi.

Yangın, Yıldırım ilçesi Hacivat Mahallesi A154 Sokak'ta bulunan 3 katlı bir binanın giriş katında, henüz bilinmeyen bir sebeple meydana geldi. Kısa sürede büyüyen alevler, bitişiğindeki 4 katlı binaya da sıçradı. Alevleri fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri her iki binayı saran yangına müdahale etti. Yaklaşık 1 saat süren çalışmaların ardından alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın nedeniyle iki binada da hasar meydana geldi.

Şehit babasının evi yandı

Yangınla ilgili dikkat çeken bir bilgi de ortaya çıktı. Alevlerin çıktığı binanın, 9 yıl önce Diyarbakır'da şehit düşen polis memuru İlyas Kaygusuz'un babası Ziya Mete Kaygusuz'un ikameti olduğu öğrenildi. Şehit polis İlyas Kaygusuz'un da şehit olduğu dönemde 2 aylık bir çocuğunun bulunduğu öğrenildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Çalışmalarda sona gelindi! Milyonlarca çalışanın izin düzeni kökten değişiyor

Milyonlarca çalışanın izin düzeni kökten değişiyor
Öğrenciye ÖTV'siz akıllı telefon! Modeller belli oldu, tek bir şart var

Öğrencilere ÖTV'siz telefon! Modeller belli oldu, tek bir şart var
Cadde ortasında milleti toplayıp 'Terörsüz Türkiye' sürecini eleştiren polis memuru açığa alındı

'Terörsüz Türkiye' sürecini eleştiren polis hakkında yeni gelişme
Beyoğlu'nda yalnız yaşayan Angolalı kadın yatak odasında ölü bulundu

Beyoğlu'nda yalnız yaşayan Angolalı kadın evinde ölü bulundu
Maç sonunda istifa! Sakaryaspor Teknik Direktörü Serhat Sütlü görevini bıraktı

Maç sonunda sürpriz istifa
7 kişinin öldüğü katliam gibi kazadan kurtulan yolcudan vahim sözler: Biliyordum...

Katliam gibi kazadan kurtulan yolcudan vahim sözler: Biliyordum...
Nilüfer'in kızı Ayşe Nazlı Yumlu nişanlandı! İşte törenden ilk kare

Nilüfer'in kızı nişanlandı! İşte törenden ilk kare
Karı-koca tartışması çok acı bitti: Eline bak, ölmüş yemin olsun

Karı-koca tartışması çok acı bitti: Eline bak, ölmüş yemin olsun
2-0 öne geçen Liverpool, 90+6'da paramparça oldu

2-0 öne geçen Liverpool, 90+6'da hayatının şokunu yaşadı
Doktorlar eve yolladı, yapay zekaya sorunca apar topar hastaneye döndü

Doktorlar eve yolladı, yapay zekaya sorunca apar topar hastaneye döndü
86 yaşındaki Rüstem dede 50 yıldır sadece çay içip ve gofret yiyor

86'lık Rüstem dede 50 yıldır sadece 2 ürünle besleniyor
İstanbul Karadeniz siklonunun etkisi altına girdi! 17 saat sürecek

İstanbul'u Karadeniz siklonu vurdu! 17 saat sürecek
Fenerbahçe taraftarından En-Nesyri'ye büyük tepki

Bu pozisyon pahalıya patladı! Taraftarlardan büyük tepki
Bahçeli'den Barzani'ye 'Bozkurt' yanıtı: Ecel aman verdiği sürece bozkurt olacağım

Bahçeli'den Mesud Barzani'ye yanıt
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.