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İstanbul Şişli'de motosiklet kazası sonucu şehit olan polis memuru için cenaze töreni düzenlendi

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İstanbul Şişli'de tünel içerisinde virajı alamayıp motosikletiyle kaza yaparak şehit olan Polis Memuru Furkan Bor için İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesinde cenaze töreni düzenlendi. Törenin ardından şehit polisin cenazesi toprağa verilmek üzere memleketi Bingöl'e uğurlandı.

Olay, dün akşam saatlerinde Şişli Harbiye Mahallesi Taşkışla Caddesi'ndeki tünelde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Polis Memuru Furkan Bor, motosikleti ile seyir halindeyken virajı alamayarak beton bloğa çarptı. Kaza sebebiyle Furkan Bor'un yanında olan meslektaşı Faruk Keleş ise yaralandı.

Furkan Bor hastanede hayatını kaybetti

Kazanın olduğunu gören diğer polisler, durumu sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan Furkan Bor ve Faruk Keleş'i hastaneye kaldırdı. Hastaneye kaldırılan Polis Memuru Furkan Bor, hayatını kaybetti.

Şehit için İstanbul Emniyet Müdürlüğünde tören düzenlendi

Şehit Polis Memuru Furkan Bor için İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesinde tören düzenlendi. Törene İstanbul Valisi Davut Gül, 1.Ordu Komutanı Orgeneral Ali Sivri, 3. Kolordu Kurmay Başkanı Tuğgeneral Birol Arslan, İl Jandarma Komutanı Yusuf Kenan Topçu, İstanbul Anadolu Adliyesi Cumhuriyet Başsavcısı Zafer Koç, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanı Tuğamiral Tayfun Paşaoğlu, İstanbul Vali Yardımcısı Hasan Gözen, Zeytinburnu Kaymakamı Adem Uslu, Fatih Kaymakamı Cafer Sarılı, Teftiş Kurulu Bölge Başkanı Erkin Adalar, Özel Güvenlik Bölge Başkan Vekili Turgay Aytepe ve İl Müftüsü Prof. Dr. Safi Arpaguş katıldı.

"Sizler bu aziz vatanın teminatısınız"

Törende konuşan İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, "2023 yılında Gaziantep Polis Meslek Eğitim Merkezinden başarı ile mezun olan ve geçtiğimiz yılsonunda teşkilatımıza katılan Şehidimizin aramızdan zamansız ayrılması, başta çok değerli ailesini ve biz sevenlerini derinden üzmüştür. Milletimizin ve devletimizin bekası uğruna canlarını hiçe sayarak ölüme koşan ve görevini layıkıyla yapmış olmanın huzuru içerisinde canlarını feda eden kahraman şehitlerimiz. Sizler bu aziz vatanın teminatısınız" dedi.

"Bizler de bir meslektaşımızı, bir kardeşimizi kaybetmenin en derin üzüntüsünü yaşıyoruz"

Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, "Sizlerin manevi varlığınızdan güç alan bizler de ne olursa olsun, bu vatana göz diken iç ve dış tüm şer odaklarını bertaraf ederek, sizlerin emanetini daima koruyup gözeteceğiz. Şehidimizin değerli ailesi; bugün; yüreklerinize sığdıramadığınız acılarınızı azaltmanın mümkün olmadığını çok iyi biliyorum. Üzüntümüz derin, acımız büyüktür! Allah hepimize sabırlar versin. Bizler de bir meslektaşımızı, bir kardeşimizi kaybetmenin en derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Devletine ve milletine bağlı, görev aşkı ile dolu iken, mertebelerin en yükseği olan şehitlik mertebesine erişen aziz şehidimizi, hiçbir zaman unutmayacağız. Polis memuru kardeşimiz Furkan Bor başta olmak üzere vatan, millet, bayrak ve mukaddesat uğruna can veren tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle, kahraman gazilerimizi şükranla anıyorum. Şehidimizin ailesine yüce Allah'tan sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun" şeklinde konuştu.

Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın konuşmasının ardından şehidin geçmişi okundu. İl Müftüsü Prof. Dr. Safi Arpaguş, dua etti. Şehidin cenazesi defnedilmek üzere memleketi Bingöl'e uğurlandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Trafik Kazaları 3.Sayfa Haberler

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