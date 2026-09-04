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Şehit Polis Melih Kaygusuz Son Yolculuğuna Uğurlandı

Şehit Polis Melih Kaygusuz Son Yolculuğuna Uğurlandı
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Şırnak'ta görev sırasında geçirdiği trafik kazasında yaralanan ve Ankara'da tedavi gördüğü hastanede şehit olan polis memuru Melih Kaygusuz, İstanbul'da düzenlenen cenaze töreninin ardından Edirnekapı Polis Şehitliği'nde toprağa verildi.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde geçirdiği trafik kazası sonrası tedavi gördüğü Ankara'daki hastanede şehit olan polis memuru Melih Kaygusuz, İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı.

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü kadrosunda yer alan polis memuru Melih Kaygusuz, 6 Temmuz'da görevi sırasında geçirdiği trafik kazası sonrası yaralanmış, Ankara Gazi Üniversitesi Hastanesine sevk edilmişti. Polis memuru Kaygusuz, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen 3 Eylül'de şehit olmuştu.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünce düzenlenen törenin ardından Kaygusuz için Fatih Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazına İstanbul Valisi Davut Gül, İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, ailesi, sevenleri ve çok sayıda emniyet mensubu katıldı. Cenaze namazının ardından şehit polis memuru Melih Kaygusuz'un naaşı, Edirnekapı Polis Şehitliği'ne toprağa verildi.

"Bir gün benim de şehit haberimi alacaksınız derdi"

Şehidin çocukluk arkadaşı Emrah Toprak, "Uzun yıllar hep beraber vakit geçirdik. Yaklaşık 10 yıldır İstanbul'da görev yapıyordu. Son 1 yıldır Şırnak'taydı. Bir gün benim de şehit haberimi alacaksınız diye hep söylerdi bana. Şehit olmak güzel bir mertebe tabii ama erken olması insanı üzüyor. Rabbim mekanını cennet eylesin. Tüm şehitlerimize Allah rahmet eylesin" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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