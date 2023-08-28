Bitlisli şehit Bünyamin Barlık son yolculuğuna uğurlandı "Şehidin annesi Birgül Barlık: "Üç oğlum var hepside vatanda feda olsun" Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde arazide kayarak düşmesi sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Bünyamin Barlık için İl Jandarma Komutanlığı'nda tören düzenlendi.

Bitlisli şehit Bünyamin Barlık son yolculuğuna uğurlandı

"Şehidin annesi Birgül Barlık:

"Üç oğlum var hepside vatanda feda olsun"

BİTLİS - Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde arazide kayarak düşmesi sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Bünyamin Barlık için İl Jandarma Komutanlığı'nda tören düzenlendi.

Cenaze aracı ile İl Jandarma komutanlığı önüne getirilen şehit cenazesi bir süre askerlerin omuzlarında taşınarak katafalta konuldu.

Şehit Barlık'ın Türk bayrağına sarılı tabutu, İl Jandarma Komutanlığı'ndaki tören alanına getirildikten sonra saygı duruşunda bulunup, öz geçmişi okundu.

Şehidin annesi Birgül Barlık kendisine başsağlığı dileyen Bitlis Valisi Erol Karaömeroğlu ve Maliye ve Hazine Bakan Yardımcısı Zekeriya Kaya'ya "Üç oğlum var hepside vatanda feda olsun" dedi.

Şehit için Bitlis 10. Komando Tugay Komutan Vekili Albay Haşim Bildiş tarafından bir konuşma yapıldı.

Bildiş, yaptığı konuşmasında şunları söyledi. "Bugün ay yıldızlı bayrağımızı şerefle dalgalandırmak, her karış toprağı kanla sulanan Türk vatanını bölünmez birliğimi devam ettirmek, ezelden gelip ebediyete kadar yaşayacak, Türk milletinin namus haysiyet ve can güvenliğini korumak için kendisine verilen görevleri feragat ve fedakarlıkla yaparken, şehitlik mertebesine ulaşarak aramızdan şehit piyade sözleşmeli er Bünyamin Barlık'ı son yolculuğuna uğurlamak için toplanmış bulunuyoruz. Tarih boyunca hür yaşamış Türk milletinin fertleri hürriyetini korumak için şehitlik mertebesine ulaşmak için bir dahi tereddüt göstermemiştir. Kalplerinde taşıdıkları vatan sevgisi de vazife aşkı uğruna vatan savunmasındaki kendilerine düşen görevleri şanlı tarihimizden aldıkları güçle hayatları pahasına yerine getiren şehitlerimizin bu kutsal emanetini yarınlara aynı fedakarlık duyguları içinde taşımakta kararlı olduğumuzdan kimsenin şüphesi olmasın" dedi.

Ardından cenaze namazı kılınıp, dua edildi. Yakınlarının tabuta sarılarak gözyaşı döktüğü törende babası Servet Barlık, annesi Birgül Barlık ayakta durmakta güçlük çekti ve şehidin fotoğrafına sarılıp dakikalarca gözyaşı döktü.

Törenin ardından şehidin cenazesi, toprağa verilmek üzere ambulansla merkeze bağlı İçmeli köyüne gönderilerek toprağa verildi.

Törene Bitlis Valisi Erol Karaömeroğlu, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Zekeriya Kaya, Belediye Başkan Vekili Gökhan Tokmak, 8. Kolordu Komutanı Tümgeneral Tamer Atay, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Eyüp Subaşı, Emniyet Müdürü Ortaç Şekeroğlu, Ak Parti Bitlis İl Başkanı Kadir Köstekçi, siyasi parti temsilcileri, şehit yakınları, polis ve askeri yetkililer ile kurum amirleri katıldı.