Şehit olan orman işçisi 10 gün önce evlenmiş

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesi ile Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesine bağlı Sarıcaova köyü arasındaki ormanda yangın söndürme çalışmaları sırasında şehit olan orman işçilerinden Tolunay Kocaman'ın 10 gün önce Burcu Zeybek ile evlendiği öğrenildi. Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde oturan Kocaman'ın ölümü ilçede büyük üzüntüyle karşılanırken, orman teşkilatındaki işine kısa bir süre önce başladığı belirtildi.

VALİ, YARALI ORMANCILARI ZİYARET ETTİ

Öte yandan Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, söndürme çalışmaları sırasında yaralanan orman işçilerini tedavi gördükleri Kırka Entegre Sağlık Merkezi'nde ziyaret etti. Vali Aksoy'un ziyaretinde AK Parti Eskişehir milletvekilleri Ayşen Gürcan ve Nebi Hatipoğlu, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Üzeyir Karakülah ve AK Parti İl Başkanı Gürhan Albayrak da yer aldı.