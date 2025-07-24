Yangında Şehit Olan Tolunay Kocaman'ın Düğün Görüntüleri

Yangında Şehit Olan Tolunay Kocaman'ın Düğün Görüntüleri
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Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde çıkan yangında şehit olan Tolunay Kocaman'dan geriye kalan düğün görüntüsü yürek burktu.

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde çıkan yangında şehit olan Tolunay Kocaman'dan geriye kalan düğün görüntüsü yürek burktu.

Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü personeli Tolunay Kocaman, 14 Temmuz'da Burcu Kocaman ile evlenmişti. Eskişehir'deki bir düğün salonunda yapılan düğünde çok mutlu olan Kocaman çiftinin mutlu günündeki görüntüsü, arkadaşları tarafından sosyal medya hesaplarında paylaşıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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