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Şehit Jandarma Uzman Çavuş Orhan Burak Büyükçaylı Isparta'da Defnedilecek

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Tunceli'nin Ovacık ilçesinde zırhlı aracın devrilmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Orhan Burak Büyükçaylı, memleketi Isparta'da bugün ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından askeri törenle toprağa verilecek.

Şehit Jandarma Uzman Çavuş Orhan Burak Büyükçaylı Isparta'da toprağa verilecek

ISPARTA - Tunceli'nin Ovacık ilçesinde zırhlı aracın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Orhan Burak Büyükçaylı memleketi Isparta'da toprağa verilecek.

Tunceli'nin Ovacık ilçesi Kuşluca köyü mevkiinde zırhlı aracın devrilmesi sonucu 4 asker şehit oldu, 1 asker de yaralandı. Şehitlerden Ispartalı Uzman Çavuş Orhan Burak Büyükçaylı'nın acı haberi dün akşam Isparta'nın Ayazmana Mahallesi'nde yaşayan ailesine verildi. Isparta Valiliği'nden yapılan açıklamada şehit Uzman Çavuş Orhan Burak Büyükçaylı'nın cenazesinin bugün ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından askeri törenle son yolculuğuna uğurlanacağı bildirildi. Açıklamada, "Tunceli İli Ovacık İlçesi'nde 08.09.2024 tarihinde görev esnasında zırhlı aracın devrilmesi sonucunda şehit olan J.Uzm.Çvş. Orhan Burak Büyükçaylı'nın naaşı, 09 Eylül 2024 Pazartesi günü ikindi namazını müteakiben, Isparta 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı (Valilik Önü) düzenlenecek tören ve kılınacak cenaze namazının ardından Isparta Garnizon Şehitliği'nde defnedilecektir. Şehidimizin makamı ali, mekanı cennet olsun. Milletimizin başı sağ olsun" denildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Jandarma Tunceli Isparta 3-sayfa Ovacık

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