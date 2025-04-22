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Şehit jandarma için memleketinden anlamlı paylaşım: İlk yaş gününü babasından ayrı kutladı

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Şehit jandarma için memleketinden anlamlı paylaşım: İlk yaş gününü babasından ayrı kutladı Bursa'da adliyede gerçekleşen silahlı saldırı sonucu şehit olan jandarmanın kızına doğum günü sürprizi Bursa'da geçtiğimiz yıl aralık ayında Bursa Adliyesinde meydana gelen silahlı saldırı sonucu şehit...

Şehit jandarma için memleketinden anlamlı paylaşım: İlk yaş gününü babasından ayrı kutladı

Bursa'da adliyede gerçekleşen silahlı saldırı sonucu şehit olan jandarmanın kızına doğum günü sürprizi

BURSA - Bursa'da geçtiğimiz yıl aralık ayında Bursa Adliyesinde meydana gelen silahlı saldırı sonucu şehit olan Nurettin Yaşar'ın kızı Nare Lina için Kozan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri doğum günü sürprizi yaptı.

Geçtiğimiz yıl Aralık ayında 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde meydana gelen silahlı saldırı sonucunda yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Nurettin Yaşar'ın kızı Nare Lina, 1 yaşına girdi. Adanalı olan şehit jandarma Nurettin Yaşar'ın kızı Nare Lina için, Kozan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından doğum günü sürprizi düzenlendi. Kozan İlçe Jandarma Komutanlığı'ndan hareket eden konvoy, kutlama alanına sirenler eşliğinde geldi. Nare Lina'ya unutamayacağı bir sürpriz hazırlayan jandarma ekipleri, doğum günü kutlamasını da sosyal medya hesabından paylaştı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / EMİR AKTAŞ - 3.Sayfa
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