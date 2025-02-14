Esenler'deki Yangında Şehit Olan İtfaiye Eri Furkan Sayın İçin Tören Düzenlendi

Esenler'de çıkan bir yangına müdahale sırasında yüksekten düşerek şehit olan itfaiye eri Furkan Sayın için çalışmış olduğu Bağcılar İtfaiye İstasyonu'nda tören düzenlendi. Sayın'ın cenazesi baba evinde helallik alınmasının ardından defnedilmek üzere memleketi Kastamonu'ya gönderildi.

Esenler'de dün gece henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına ihbar üzerine itfaiye ekibi sevk edilmişti. Çalışma sırasında itfaiye eri Furkan Sayın yüksekten yere düşerek ağır yaralandı. Sayın, ardından Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan müdahalelere rağmen itfaiye eri Furkan Sayın hayatını kaybetti. Şehit itfaiye eri Furkan Sayın için çalışmış olduğu Bağcılar İtfaiye İstasyonu'nda tören düzenlendi. Buradaki törene Bağcılar Kaymakamı Abdullah Uçgun, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB İstanbul İtfaiye Daire Başkanı Remzi Albayrak, şehidin ailesi ve çok sayıda itfaiye ekibi katıldı. Sayın'ın cenazesi, törenin ardından helallik alınmak için baba evine götürüldü. Burada alınan helalliğin ardından cenaze, yarın defnedilmek üzere memleketi Kastamonu Taşköprü ilçesi Yukarışehirören Köyü'ne gönderildi. Şehidin Annesi, babası, babaannesi ve dedesi gözyaşlarına boğuldu. Öte yandan Şehit Furkan Sayın'ın son giymiş olduğu bareti, çantası gibi eşyaları da görüntülendi. - İSTANBUL