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Ana Haber spikeri Kübra Par, şehit haberini sunarken cümleler boğazına dizildi

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Ankara'da Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi yerleşkesine düzenlenen hain terör saldırısında şehit olan 5 kişi, son yolculuklarına uğurlandı. Şehit haberini sunan Kübra Par, yayın sırasında duygusal anlar yaşadı. Cümleleri boğazına dizilen Par: "Hiçbir kelime yetmiyor acılarını anlatmaya. Allah belalarını versin" ifadelerini kullandı.

Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi'nin (TUSAŞ) yerleşkesine 24 Ekim tarihinde gerçekleştirilen terör saldırısında 22 kişi yaralanırken şehit olan 5 kişi son yolcuklarına uğurlandı. Şehit haberini tv100 Ana Haber'de sunan Kübra Par'ın cümleleri boğazına dizildi. Par konuşmasında: "Hiçbir kelime yetmiyor acılarını anlatmaya. Allah belalarını versin başka hiçbir şey söyleyemiyorum" dedi.

Ana Haber spikeri Kübra Par, şehit haberini sunarken cümleler, boğazına dizildi

"TÜRKİYE'NİN YETİŞTİRDİĞİ PIRIL PIRIL BİR MÜDENDİSTİ"

Şehit düşen Zahide Güçlü Ekici'nin hikâyesini anlatan Par, "Evlilik yıl dönümünde eşinin gönderdiği çiçeği almaya giderken teröristlerin hedefi oldu. O saldırı bu ülkenin yetiştirdiği başarılı bir mühendis kadını sevdiklerinden ve bizden aldı. Ben bu hikâyeyi sadece Türkiye'ye değil tüm dünyaya duyurmak istiyorum. Terör örgütü PKK'ya 'bağımsızlık mücadelesi veren kahramanlar' muamelesi yapan bir takım şerefsizler var ya bu kadının hikâyesini islesinler. Bu kadın Türkiye'nin yetiştirdiği pırıl pırıl bir mühendisti ne istediniz bu kadından" dedi.

Ana Haber spikeri Kübra Par, şehit haberini sunarken cümleler boğazına dizildi
Kaynak: Haberler.com / Özge Çağıl Sütçü - 3.Sayfa

Kahramankazan Kübra Par Politika 3-sayfa Ankara Dünya tv100 Terör TUSAŞ

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