Şehit askerimizden geriye bu paylaşım kaldı: Şerefle bitirilmesi gereken en ağır görev hayattır

Şehit askerimizden geriye bu paylaşım kaldı: Şerefle bitirilmesi gereken en ağır görev hayattır
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Pençe-Kilit Harekat bölgesindeki bir mağarada 2022'de şehit olan Üsteğmen Nuri Melih Bozkurt'un naaşını ararken metan gazına maruz kalan 8 askerimiz şehit olurken ortaya çıkan bir detay yürekleri dağladı. Şehit Piyade Sözleşmeli Er Özkan Özkanlı'nın, 20 Nisan'da yaptığı paylaşımda "Şerefle bitirilmesi gereken en ağır görev hayattır" ifadelerini kullandığı görüldü.

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Kaynak: Haberler.com / Erdem Aksoy - 3.Sayfa
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