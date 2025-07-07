Şehit askerimizden geriye bu paylaşım kaldı: Şerefle bitirilmesi gereken en ağır görev hayattır
Pençe-Kilit Harekat bölgesindeki bir mağarada 2022'de şehit olan Üsteğmen Nuri Melih Bozkurt'un naaşını ararken metan gazına maruz kalan 8 askerimiz şehit olurken ortaya çıkan bir detay yürekleri dağladı. Şehit Piyade Sözleşmeli Er Özkan Özkanlı'nın, 20 Nisan'da yaptığı paylaşımda "Şerefle bitirilmesi gereken en ağır görev hayattır" ifadelerini kullandığı görüldü.
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Kaynak: Haberler.com / Erdem Aksoy - 3.Sayfa