Şehit Albay Adalıoğlu gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı

Kahramanmaraş'ta kalkış için yönlendirdiği helikopterin pervanesinin çarpması sonucu hayatını kaybeden Jandarma Pilot Kıdemli Albay Oğuzhan Adalıoğlu, memleketi Eskişehir'de son yolculuğuna uğurlandı.

Esas görev yeri Ankara Jandarma Havacılık Daire Başkanlığı olan, deprem nedeniyle Kahramanmaraş'ta görevlendirilen Jandarma Pilot Kıdemli Albay Oğuzhan Adalıoğlu (50), kalkış esnasında yönlendirdiği helikopterin pervanesinin çarpması sonucu şehit oldu. Şehit Oğuzhan Adalıoğlu'nun emekliliğini doldurduğu ve dilekçesini verdikten sonra işlemleri dondurarak gönüllü olarak deprem bölgesinde görevlendirilmek istediği öğrenildi.

Şehit Adalıoğlu'nun naaşı, Kahramanmaraş Havaalanında düzenlenen törenin ardından hava yoluyla memleketi Eskişehir'deki 1'inci Ana Jet Üssü Komutanlığına getirildi. Reşadiye Camii'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından şehidin naaşı, defnedilmek üzere askeri tören eşliğinde top arabasıyla Eskişehir Hava Şehitliği'ne götürüldü. Cenaze törenine; şehidin babası Bekir, annesi Lütfiye, eşi Sevim, oğulları Atakan ve Gökhan, kardeşleri Dilek ve İsmail Adalıoğlu ile yakınları katıldı.

Cenazeye; İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil, Muharip Kuvveti Komutanı Hava Pilot Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, Jandarma Havacılık Başkanı Tümgeneral Ali Doğan, Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, BBP Genel Başkan Yardımcısı Bülent İspir, AK Parti Eskişehir Milletvekili Harun Karacan, MHP Eskişehir Milletvekili Metin Nurullah Sazak, İYİ Parti Eskişehir Milletvekili Arslan Kabukcuoğlu, AK Parti Eskişehir İl Başkanı Zihni Çalışkan, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen ve çok sayıda vatandaş katıldı.

"Ah ben seni ne çok severdim"

Albay Oğuzhan Adalıoğlu'nun eşi Sevim Adalıoğlu, şehit eşinin Türk bayrağına sarılı tabutu başında gözyaşlarını tutamadı. Eşini top arabası üzerinde son yolculuğuna uğurlayan Sevim Adalıoğlu, "Ben onu çok seviyorum. Bana olan oldu. Ben onsuz ne yapayım? Ah Oğuz yaktın beni. Ben sensiz ne yapayım aşkı. Ah ben seni ne çok severdim. Senin yerine ben öleyim. Benim kocam burada yatıyor. Ne olursun kalksın" dedi. - ESKİŞEHİR