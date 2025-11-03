Haberler

Şehit aileleri ve gazilerden Cumhur ittifakına tam destek

Şehit aileleri ve gazilerden Cumhur ittifakına tam destek
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Son zamanlarda Cumhur ittifakına yönelik yapılan bazı açıklamalara tepki gösteren 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri, Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz, Cumhur ittifakının bir siyası ittifak değil, bir milletin ahdi olduğunu söyledi.

Son zamanlarda Cumhur ittifakına yönelik yapılan bazı açıklamalara tepki gösteren 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri, Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz, Cumhur ittifakının bir siyası ittifak değil, bir milletin ahdi olduğunu söyledi.

Terör gazisi Abbas Gündüz, bu ittifaka karşı yapılan oyunların millete yapıldığını ve şehit aileleri ile gazilerin bunu asla kabul etmediklerini dile getirdi. Gündüz, "Cumhur ittifakı; bir siyasi ittifak değil, bir millet ahdidir. 15 Temmuz gecesi tankların önüne yatan iradenin, ezanına sahip çıkan yüreklerin, bayrağını yere düşürmeyen ellerin adıdır bu ittifak. Temeli pazarlıkla değil, şehit kanıyla, millet duasıyla atılmıştır. Bugün kim ne yaparsa yapsın, hangi karanlık eller hangi oyunu kurarsa kursun, Cumhur ittifakı bu milletin vicdanında kök salmıştır. Bu ittifak, koltuk hesabıyla değil, vatan sevdasıyla yürür. Birini eksiltmek, diğerini hedef almak; aslında bu milletin birliğini hedef almaktır. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin öncülüğünde kurulan bu birliktelik, Türkiye'nin hem içte hem dışta dimdik duruşunun sembolüdür.

Evet, saldırılar artıyor. FETÖ'sü, PKK'sı, dış destekçileri boş durmuyor. Çünkü biliyorlar ki, Cumhur ittifakı ayaktaysa Türkiye güçlüdür. Ama nafile, bu milletin kalbinde kurulan bu ittifakı ne iftira yıkar, ne operasyon söker. Bir olacağız, beraber olacağız, iri olacağız, diri olacağız, hep beraber Türkiye olacağız" dedi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
Zam yağmuru beklenirken Bakan Şimşek'ten sürpriz 'indirim' mesajı

Zam haberleri art arda gelirken Bakan Şimşek'ten sürpriz mesaj
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Enflasyonda 2026'da yüzde 20'nin altını hedefliyoruz

Erdoğan'ın yardımcısından piyasaları hareketlendirecek tahmin
Sokakta kovaladığı kadını öldürüp intihar etti! Kan donduran olay kamerada

Kan donduran olay kamerada! Kovaladığı kadını öldürüp intihar etti
Sadettin Saran'dan futbolculara dev prim

Futbolcuları havalara uçuracak müjdeyi verdi
72 yaşındaki adamı namaza giderken vurdu! Kan donduran 'Çocuğunu öldürdü' iddiası

72 yaşındaki adamı namaza giderken vurdu! "Çocuğunu öldürdü" iddiası
Fatih Ürek'in hayat mücadelesi sürüyor: Ece Erken son durumu açıkladı

Yoğun bakımda yaşam savaşı! Ece Erken son durumunu açıkladı
Ahmet Türk'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili çok konuşulacak çıkış

Ahmet Türk'ten Erdoğan'la ilgili çok konuşulacak çıkış
Herkes ekran başına! Şampiyonlar Ligi heyecanı başlıyor

Herkes ekran başına! Milyonların beklediği heyecan başlıyor
Bahçeli talimat verdi! AK Partili bakanın adı mahalleye veriliyor

Bahçeli talimat verdi! AK Partili bakanın adı mahalleye veriliyor
'Beni takip ediyor sandım' dedi, masum yürüyüşçüyü bıçakladı

"Beni takip ediyor sandım" dedi, masum yürüyüşçüyü bıçakladı
Kasım ayı kira zam oranı belli oldu

Kiralara yapılacak zam oranı belli oldu
Sinan Engin derbi sonrası adeta çıldırdı: Nasıl maç seyrediyorsun oğlum?

Derbi sonrası adeta çıldırdı: Nasıl maç seyrediyorsun oğlum?
Ajax-Galatasaray maçının hakemi belli oldu

Milyonlarca taraftarın heyecanla beklediği maçı yönetecek
Kenan İmirzalıoğlu'nun gençlik sırrı belli oldu: Estetik dokunuşlar ortaya çıktı

İmirzalıoğlu'nun yaptırdığı estetik operasyonlar ortaya çıktı
Okan Buruk'tan Barış Alper hamlesi

Taraftarın tepki gösterdiği Barış Alper hakkında yeni gelişme
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.