Şehit aileleri ve gazilerden Cumhur ittifakına tam destek

Son zamanlarda Cumhur ittifakına yönelik yapılan bazı açıklamalara tepki gösteren 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri, Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz, Cumhur ittifakının bir siyası ittifak değil, bir milletin ahdi olduğunu söyledi.

Terör gazisi Abbas Gündüz, bu ittifaka karşı yapılan oyunların millete yapıldığını ve şehit aileleri ile gazilerin bunu asla kabul etmediklerini dile getirdi. Gündüz, "Cumhur ittifakı; bir siyasi ittifak değil, bir millet ahdidir. 15 Temmuz gecesi tankların önüne yatan iradenin, ezanına sahip çıkan yüreklerin, bayrağını yere düşürmeyen ellerin adıdır bu ittifak. Temeli pazarlıkla değil, şehit kanıyla, millet duasıyla atılmıştır. Bugün kim ne yaparsa yapsın, hangi karanlık eller hangi oyunu kurarsa kursun, Cumhur ittifakı bu milletin vicdanında kök salmıştır. Bu ittifak, koltuk hesabıyla değil, vatan sevdasıyla yürür. Birini eksiltmek, diğerini hedef almak; aslında bu milletin birliğini hedef almaktır. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin öncülüğünde kurulan bu birliktelik, Türkiye'nin hem içte hem dışta dimdik duruşunun sembolüdür.

Evet, saldırılar artıyor. FETÖ'sü, PKK'sı, dış destekçileri boş durmuyor. Çünkü biliyorlar ki, Cumhur ittifakı ayaktaysa Türkiye güçlüdür. Ama nafile, bu milletin kalbinde kurulan bu ittifakı ne iftira yıkar, ne operasyon söker. Bir olacağız, beraber olacağız, iri olacağız, diri olacağız, hep beraber Türkiye olacağız" dedi. - DİYARBAKIR