Haberler

Şehir Şehir Gezip Hırsızlık Yapan 3 Kadın Mersin'de Yakalandı

Şehir Şehir Gezip Hırsızlık Yapan 3 Kadın Mersin'de Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin'de kılık değiştirerek evlerden hırsızlık yapan 3 kadın, polis operasyonuyla tutuklandı. Şüpheliler, önceki hırsızlıklarının izini kaybettirmek için sürekli şehir değiştirmiş.

Mersin'e gelerek kılık değiştirip evlerden hırsızlık yapan 3 şüpheli kadın, polisin çalışmasıyla yakalandı. Şehir şehir gezip hırsızlık yaptıkları ortaya çıkan ve binadan çıkarken güvenlik kamerasınca görüntülenen şüpheliler tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Mersin'de bir apartman dairesinden meydana gelen hırsızlık olayı ile ilgili İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında önce apartmanın ardından ise çevredeki iş yerlerinin kameraları tek tek izlendi. Ekiplerin titiz çalışmasıyla hırsızlık olayından önce kıyafet değiştiren ve yüzlerini gizleyen kadınlar C.G., M.A. ve K.Y. belirlendi. Kısa sürede yapılan çalışmalarla şüphelilerin izlerini ve bindikleri minibüsü belirleyen polis operasyon yaptı. 3 şüpheli de çaldıkları ziynet eşyaları ve kapı açmak için kullandıkları aparatlarla birlikte bindikleri minibüste kıskıvrak yakalandı.

Kadınların yakalanmamak amacıyla sürekli şehir değiştirdiği, farklı illerde de çok sayıda benzer evden hırsızlık suçuna karıştığı ortaya çıktı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli de çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Gazze filosu riskli bölgeye girdi! İsrail'den 'Gemileri batıracağız' tehdidi

Gemiler riskli bölgeye girdi, İsrail donanması açık açık tehdit etti
ABD'de bütçe anlaşmazlığı! Federal hükümet kapandı

ABD'de hükümet kapandı! Kriz büyüdü, piyasalar allak bullak
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Konuşma bahanesiyle çağırıp kafasına sıktı! Sokak kan gölüne döndü

Konuşma bahanesiyle çağırıp kafasına sıktı! Sokak kan gölüne döndü
Kız isteme merasimindeki görüntüyü izleyenler tepkisiz kalamadı: Direkt yüzük atma sebebidir

Görüntüyü izleyenler tepkisiz kalamadı: Direkt yüzük atma sebebidir
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.