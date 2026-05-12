Şehit Uğur Sağdıç'ın naaşı ailesinin isteğiyle İstanbul'a gönderildi

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde 3 Eylül 2012 tarihine terör saldırısında şehit düşen er Uğur Sağdıç'ın Tokat'ın Turhal ilçesinde defnedilen cenazesi, ailesinin isteği üzerine çıkarılarak İstanbul'a gönderildi.

Ailenin şehit Sağdıç'ın kabrinin İstanbul'a taşınması için Tokat Valiliğine verdiği dilekçenin ardından çalışma başlatıldı. İşlemlerin ardından ilçe merkezindeki Yavşan Mezarlığı'nda bulunan mezarı açılan şehidin cenazesi çıkarılıp tekrar kefenlenirken tabutuna da Türk bayrağı örtüldü. Askerlerin omzunda nakil aracına taşınan Sağdıç'ın cenazesi, karayolu ile İstanbul'a gönderildi. Şehidin cenazesinin düzenlenecek törenin ardından İstanbul'un Sancaktepe ilçesindeki Yenidoğan Mezarlığı'nda defnedileceği öğrenildi. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı