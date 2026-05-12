Haberler

Şehit Uğur Sağdıç'ın naaşı ailesinin isteğiyle İstanbul'a gönderildi

Şehit Uğur Sağdıç'ın naaşı ailesinin isteğiyle İstanbul'a gönderildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde 2012'deki terör saldırısında şehit olan er Uğur Sağdıç'ın Tokat'ın Turhal ilçesindeki mezarı, ailenin talebi üzerine açılarak cenazesi törenle İstanbul'a uğurlandı. Şehit, Sancaktepe'deki Yenidoğan Mezarlığı'na defnedilecek.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde 3 Eylül 2012 tarihine terör saldırısında şehit düşen er Uğur Sağdıç'ın Tokat'ın Turhal ilçesinde defnedilen cenazesi, ailesinin isteği üzerine çıkarılarak İstanbul'a gönderildi.

Ailenin şehit Sağdıç'ın kabrinin İstanbul'a taşınması için Tokat Valiliğine verdiği dilekçenin ardından çalışma başlatıldı. İşlemlerin ardından ilçe merkezindeki Yavşan Mezarlığı'nda bulunan mezarı açılan şehidin cenazesi çıkarılıp tekrar kefenlenirken tabutuna da Türk bayrağı örtüldü. Askerlerin omzunda nakil aracına taşınan Sağdıç'ın cenazesi, karayolu ile İstanbul'a gönderildi. Şehidin cenazesinin düzenlenecek törenin ardından İstanbul'un Sancaktepe ilçesindeki Yenidoğan Mezarlığı'nda defnedileceği öğrenildi. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Burcu Köksal partimize katıldı, Afyonkarahisar için birlikte çalışacağız

Erdoğan'dan Burcu Köksal'ı mest eden sözler: Afyonkarahisar için...

Ankara’daki ABD Büyükelçiliği personel alacak: Yıllık maaş 21 bin dolar

Büyükelçilik eleman arıyor: Maaşı şaşırtıyor, şartları düşündürüyor
Hakan Bayrakçı, beklenen seçim anketinin sonuçlarını paylaştı

Merakla beklenen seçim anketinin sonuçlarını paylaştı
Eski milli futbolcu Nişantaşı’nda görüntülendi! Ağzını bıçak açmadı

Nişantaşı’nda görüntülendi! Ağzını bıçak açmadı
Babanın sigara keyfi az daha can alıyordu! Evde yalnız bırakılan bebek 3. düştü

Babasının evde tek başına bıraktığı bebek 3. kattan düştü
Bu köyde normal ölüm kalmadı: Önceden cennet gibiydi

Bu köyde normal ölüm kalmadı: Önceden cennet gibiydi
TFF, yeni sezonun başlangıç tarihini duyurdu

İşte Süper Lig'de yeni sezonun başlayacağı tarih