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Şehidin şehadet haberi baba ocağına ulaştı

3. Sayfa Haberleri

Şehidin şehadet haberi baba ocağına ulaştı Şırnak'ta teröristlerce girilen çatışmada şehit olan Uzman Çavuş Bayram Doğan'ın şehadet haberi Tokat'ta bulunan baba ocağına ulaştırıldı Şırnak'ta teröristlerce girilen çatışmada şehit olan Uzman Çavuş Bayram Doğan'ın şehadet haberi Tokat'ta bulunan...

Şehidin şehadet haberi baba ocağına ulaştı

Şırnak'ta teröristlerce girilen çatışmada şehit olan Uzman Çavuş Bayram Doğan'ın şehadet haberi Tokat'ta bulunan baba ocağına ulaştırıldı

TOKAT - Şırnak'ta teröristlerce girilen çatışmada şehit olan Uzman Çavuş Bayram Doğan'ın şehadet haberi Tokat'ta bulunan baba ocağına ulaştırıldı.

Şırnak'ta başlatılan operasyon çerçevesinde gerçekleştirilen arazi araması sırasında mağaraya sıkıştırılan bir grup terörist ile sıcak temas sağlandı. Çıkan çatışmada 2 jandarma personeli şehit oldu, 1 güvenlik korucusu ile 1 jandarma personeli yaralandı. Öte yandan 3 terörist ise etkisiz hale getirildi. Şehitlerden Çakırsöğüt 3. Jandarma Komanda Tugay Komutanlığı'nda görevli Jandarma Uzman Çavuş Bayram Doğan'ın şehadet haberi Tokat'ın Turhal ilçesinde bulunan baba ocağına ulaştırıldı. Şehidin baba ocağı Türk Bayraklarıyla donatıldı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mustafa Kurtulan - 3. Sayfa

Bayram Doğan Şırnak 3. Sayfa Haberler

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