Seferihisar'daki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Seferihisar'daki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'in Seferihisar ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan yapılan müdahale ile kontrol altına alındı. Yangının çıkış sebebi henüz bilinmiyor, soğutma çalışmaları devam ediyor.

İzmir'in Seferihisar ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan saatler süren müdahale sonucunda kontrol altına alındı.

Yangın, saat 12.00 sıralarında Seferihisar ilçesi Beyler Mahallesi yakınlarında bulunan ormanlık alanda çıktı. Çıkış sebebi henüz belirlenemeyen yangın, rüzgarın da etkisiyle hızla yayıldı. Yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri 5 uçak, 11 helikopter ile havadan, 21 arazöz, 7 su ikmal ve 2 dozer ile karadan müdahale ederken, itfaiye ekipleri de söndürme çalışmalarına destek verdi. Havadan ve karadan yapılan çalışmalar sonucu yangın kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
15 yaşındaki Ömer, çöplerin yanında bulduğu servet değerindeki altınları polise teslim etti

Küçük çocuk, çöplerin yanında resmen servet buldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Zincir market kasalar dolusu domatesi çöpe döktü

Zincir marketin yaptığına bak! Görüntülerdeki detay yürekleri dağladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.