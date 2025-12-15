Otomobilin çarpması ile metrelerce yükseğe savrulan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

İzmir'in Seferihisar ilçesinde otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti. Kaza anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 20.30 sıralarında Seferihisar ilçesi İzmir Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.B. idaresindeki 35 CFT 739 plakalı otomobil, iddiaya göre aşırı hızla yolun karşısına geçmeye çalışan motosiklete çarptı. Çarpmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü Yeliz Başak metrelerce havaya savrularak yola sürüklendi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Yeliz Başak'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Kazanın ardından otomobil içerisinde sıkışan sürücü M.B. ise AKS ekiplerinin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarılarak, Seferihisar Necat Hepkon Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hayatını kaybeden Yeliz Başak'ın cansız bedeni ise, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, motosikletin yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada otomobilin büyük bir hızla çarptığı, çarpmanın etkisiyle motosiklet ile sürücüsünün adeta ok gibi savrulduğu görüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - İZMİR