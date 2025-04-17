Merkez Bankası faizi yükseltti

Merkez Bankası'ndan sürpriz faiz kararı
Bahçeli isim vermeden Rasim Ozan Kütahyalı'yı hedef aldı

Rasim Ozan Kütahyalı'nın iddiası Bahçeli'yi küplere bindirdi
Sırrı Süreyya Önder'den yeni haber! Başhekim canlı yayında açıkladı

Başhekim, Sırrı Süreyya Önder için kritik takvimi açıkladı
Bakan Yerlikaya'yı kızdıran iddia: Hukuk önünde tek tek hesap verecekler

Gece boyunca bu görüntüyü paylaştılar! Yerlikaya'yı kızdıran iddia

Seferihisar'da Düzensiz Göçmen Operasyonu: 36 Göçmen ve 1 Kaçakçı Yakalandı

Seferihisar'da Düzensiz Göçmen Operasyonu: 36 Göçmen ve 1 Kaçakçı Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'in Seferihisar ilçesinde yapılan operasyonda 36 düzensiz göçmen ve 1 göçmen kaçakçısı yakalandı. Göçmen kaçakçısının aynı zamanda uyuşturucu ticareti yaptığı da tespit edildi.

İzmir'in Seferihisar ilçesinde polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen takip sonucu, 36 düzensiz göçmen ve 1 göçmen kaçakçısı yakalandı. Yapılan incelemede organizatörün aynı zamanda uyuşturucu madde ticareti de yaptığı tespit edildi.

Seferihisar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmada, 15 Nisan günü Maden Koyu civarında düzensiz göçmenler ve 1 göçmen kaçakçısı olduğu belirlendi. Harekete geçen ekiplerin gerçekleştirdiği operasyonda, 36 düzensiz göçmen ve 1 organizatör yakalandı. Öte yandan göçmenlerin yasa dışı yollarla yurt dışına geçmesi için koyda bulunan 1 şişme bot, 2 bot pompası, 1 motor ve 50 litre benzin ele geçirildi.

Uyuşturucu ticareti de yapıyormuş

Göçmen kaçakçısı şüphelisi İ.A.'ya yapılan sorgulamada şüphelinin aynı zamanda uyuşturucu ticareti de yaptığı belirlendi. İki ayrı soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen şüpheli İ.A., çıkarıldığı mahkemece 'Göçmen kaçakçılığı' ve 'Uyuşturucu madde ticareti' suçlarında iki ayrı dosyadan da tutuklandı. - İZMİR

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.