Seferihisar Açıklarında 42 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Seferihisar Açıklarında 42 Düzensiz Göçmen Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma girişiminde bulunan 42 düzensiz göçmen, lastik botta Sahil Güvenlik tarafından yakalandı. Yakalanan göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma girişiminde bulunan 6'sı çocuk 42 düzensiz göçmen, lastik botta yakalandı.

14 Ağustos 2025 tarihinde saat 08.30'da görevli Sahil Güvenlik Botu (KB-22) tarafından denizde hareket halinde bir lastik bot tespit edildi. Durdurulan botta yapılan kontrolde, 6'sı çocuk toplam 42 düzensiz göçmen bulundu.

Yakalanan göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Nesrin Cavadzade'den şaşırtan espri: Genç erkeklerin kanını içiyorum

Ünlü oyuncudan olay sözler: Genç erkeklerin kanını içiyorum
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İlayda Şeker kızının uyku sorunu için takipçilerinden yardım istedi

Geçtiğimiz ay annelik heyecanı yaşamıştı! Sevenlerinden yardım istedi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.