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Seferihisar Açıklarında 36 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Seferihisar Açıklarında 36 Düzensiz Göçmen Yakalandı
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İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 18'i çocuk 36 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı. Göçmenler, sağlık kontrollerinin ardından İl Göç Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezine sevk edildi.

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen 18'i çocuk 36 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 1 Mart günü saat 08.20'de, Seferihisar ilçesi açıklarında hareketli bir lastik bot tespit etti. Görevli Sahil Güvenlik Gemisince (TCSG-109) durdurulan lastik bottaki 18'i çocuk 36 düzensiz göçmen yakalandı. Afganistan, Mısır, Filistin ve Sudan uyruklu oldukları belirlenen göçmenler, sağlık kontrolleri ve işlemlerinin ardından İl Göç Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezine sevk edildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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