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Sedat Peker'den Köfteci Yusuf sorusuna Süleyman Soylu'lu yanıt

Sedat Peker'den Köfteci Yusuf sorusuna Süleyman Soylu'lu yanıt
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Tarım ve Orman Bakanlığı'nın ürünlerinde domuz eti kullandığını ifşa ettiği Köfteci Yusuf skandalında ismi gündeme gelen firari suç örgütü Sedat Peker yeni bir açıklamada bulundu. Peker "O dosyanın sanığı değilim. Dönemin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile aramızda bu olay yaşandı. Soylu buna haber yollamış. 'Hemen git davacı ol' diye. Korkaklığından gitmiş. Biraz cesareti olan birisi olsa dik dururdu. Köfteci Yusuf'u şahsen tanımam" ifadelerini kullandı.

Tarım Ve Orman Bakanlığı tarafından düzenli olarak yayımlanan Taklit ve Tağşiş Yapılan Gıdalar listesiyle vatandaşa domuz eti yedirdiği ortaya çıkan Köfteci Yusuf gündemden düşmüyor.

İDDİANAMEDE YER ALAN "DOMUZ ETİ" DETAYI

Ünlü köfteciye çökmek istediği gerekçesiyle davalık olan ve 19 tutuksuz sanık ile birlikte yargılanan firari suç örgütü lideri Sedat Peker ve adamlarının Köfteci Yusuf hakkında "domuz eti" iddialarını ortaya attıkları öne sürülmüştü. Bir grubun istediklerini yapmayan Yusuf Akkaş'a, "Lokantalarında domuz eti olduğunu yayarız, sonra bunu bir yerlere parayla yazdırırız" dedikleri 53 sayfalık iddianamede yer almıştı.

"KÖFTECİ YUSUF'U ŞAHSEN TANIMAM"

Konuyla ilgili yeni bir açıklamada bulunan firari suç örgütü lideri Sedat Peker "Ben o dosyanın sanığı değilim. Dönemin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile aramızda bu olay yaşandı. Köfteci Yusuf'u şahsen tanımam. Gürsu'da miting yapmaya gidiyordum. Bir telefon verdiler. Benim Yusuf Akkaş'la tanışmam telefonla oldu. Diğer arkadaşların, ne satacağı et kesim yerinden, ne muhabbetlerinden haberim yok. Ne de bununla ilgili bir şey konuştuk. O şahıslar içinde tanıdığımız insanlar var. Ama ben onlar gibi yüzbinlerce insan tanıyorum. Yani beni o arkadaşla konuşturan öyle aile çerçevesi içerisinde olan, birinci derece yakınlarım değil. Dosyada Yusuf olayında benimle ilgili bölüm yok. Ne benim aramam, mesajım ne de herhangi bir kaydım bulunmuyor.

"ZAN ALTINDA BIRAKICI YAYINLAR YAPILMASI DOĞRU DEĞİL"

Tabii şerefli,namus sahibi bir adamım. Bir adamı uyuşturucuyla ve satıcılığıyla suçlarsanız uyuşturucu ile yakalayıp önüne koymanız gerekir. Bir insanı da eğer ki domuz etiyle yiyecek satıyor diye suçluyorsanız 'Depolarda şu kadar ton domuz eti yakalandı' diye bunu insanların kafasında şüphe oluşmayacak şekilde yayınlamanız gerekir. Türk markası olarak tanınmış, yanında 12 bin kişiyi çalıştıran bir firma ile ilgili bu şekilde zan altında bırakıcı yayınlar yapılması, tahkikat yapılması da doğru değildir. Ben, bana kötülük yapan o şahsa bile haksızlık yapılmasını istemem.

"SÜLEYMAN SOYLU BUNA HABER YOLLAMIŞ"

Süleyman Soylu buna haber yollamış. 'Hemen git davacı ol' diye. Korkaklığından gitmiş. Biraz cesareti olan birisi olsa dik dururdu. 'Ben olmayan bir şeyi niye söyleyeyim' demeliydi. Süreç bundan ibaretti. Bir de akıl ve mantık da yatmıyor yani ortada domuz eti yok, hiç bir şey yok. Fakat ne zaman bir köfte muhabbeti olsa adım Köfteci Yusuf'la anılıyor. İnanın ben köftesini bile yemedim."

Kaynak: Haberler.com / Erdem Aksoy - 3.Sayfa

Tarım ve Orman Bakanlığı Süleyman Soylu Köfteci Yusuf Sedat Peker 3-sayfa Yaşam

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Yorumlar (8)

Ahıskalı Türk:

Helal olsun doğru söze ne hacet.

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Serkan Aygun:

Anlat anlat ben yalana bayılırım

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R. Samsun55:

Masal vakti …

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Yücel Atakan:

Ya sedat gözünü seveyim yeme bizi adamların adamın şirketlerini zorla tehditle almaya çalışmış mafianın ne zaman görülmüş düzgün iş yaptıgı bir gün zengin olan bir gariban olsa hemen yanına yanaşıyorsunuz

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Nilay Durmaz:

Zaten her taşın altından Sedat Peker ve Süleyman Soylu çıkıyor ne hikmetse. Allah tan ters düşmüşler de ortaya çıkıyor bazı şeyler. Yoksa götürüyorlarmış beraber.

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Sokrates:

hep bana hep bana olmaz birilerine dayanacaksın ki sana dayanmasınlar

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Mutlu Sutcu:

Kan emici mafyaları bu ülkenin başına bela eden Süleyman soylu ne zaman hesap verecek. Ayaklar baş olmuş hükümetin haberi yok

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Nilay Durmaz:

Sözde milliyetci vatansever devletinin milletinin arkasında olan Sedat Peker. Para kazanan insanların ekmeğine göz dikiyormuş. Her fırsatta Allah din iman vatan millet kelimelerini ağzından düşürmeyene bak hele.

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