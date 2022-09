Şebnem Şirin'in ailesi katile verilen cezayı yetersiz buldu

Denizli'de 25 yaşındaki gıda mühendisi Şebnem Şirin'i boğazını keserek öldürmekten yargılanan erkek arkadaşı, iyi hal indirimi aranmaksızın müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Cezayı yetersiz bulunan Şirin'in annesi Pervin Tokat, "Şebnem'in yanına nasıl gideceğim" diyerek karara tepki gösterdi.

27 Ekim 2021 tarihinde Pamukkale ilçesi Çamlaraltı Mahallesi'nde bir apartta meydana gelen olayda, 25 yaşındaki gıda mühendisi Şebnem Şirin, erkek arkadaşı Furkan Zıbıncı (26) tarafından boğazı bıçakla kesilerek öldürülmüştü. Tutuklu sanık Zıbıncı hakkında ağırlaştırılmış ömür boyu hapis talebiyle Denizli 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın 5. duruşmasında karar çıktı. Sanık Furkan Zıbıncı'nın avukatının sağlık raporu aldığı gerekçesiyle bugüne ertelenen karar duruşmasında Şebnem Şirin'in ailesi ve ailenin avukatları hazır bulundu. Sanık Furkan Zıbıncı, duruşmaya tutuklu bulunduğu Antalya S Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan SEGBİS ile katıldı. Son savunmaları alan mahkeme heyeti, sanık hakkında verilen kararı açıkladı. Zıbıncı, iyi hal indirimi aranmaksızın müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

"Şebnem'in yanına nasıl gideceğim"

Verilen cezayı yetersiz bulan Şebnem Şirin'in ailesi, duruşma sonrası karara tepki gösterdi. Kararın yetersiz olduğunu savunan anne Pervin Tokat, "Ben kuzumun yanına nasıl gideceğim şimdi, ağırlaştırılmış müebbet istiyoruz" diyerek adliye önünde gözyaşı döktü. Anne Tokat, "Benim yavrum 11 ay 3 gündür toprağın altında. Ben şimdi Şebnem'in yanına ne yüzle gideceğim. Onu orada ömür boyu besleyecekler. Hakimler ve savcıların bu karardan eninde sonunda vazgeçip gerçek ağırlaştırılmış müebbet hapsi mutlaka vereceklerine inanıyorum. Şebnem için aylarca ve yıllarca evimde Şebnem'im diye acılarımla ağlarım. Onun ağırlaştırılmış müebbet aldığı günü görmeden ölmeyeceğim. Onun tek kişilik odalarda öldüğünü görmeden ölmeyeceğim. Onu orada öyle besleyemezler. Benim kızım çok güçlüydü. Ben Şebnem'in annesi olarak söz veriyorum bu olayın sonuna kadar takipçisiyim" diye konuştu.

"Bu intihar notu apaçık taammüt ortaya koyuyor"

Suçun tamamen tasarlanarak işlendiğini savunan ailenin avukatı Mustafa Pelek de, kararı İstinaf Mahkemesine taşıyacaklarını söyledi. Pelek, "Son sözü Yargıtay söyleyecek, ona göre hiçbir şey bitmiş değil. Biz bunun canavarca hisle olduğunu anlatacağız herkese. Bu intihar notu apaçık taammüt ortaya koyuyor. İntihar notunda o kız diye not alıp tasarlamış. Tasarlama yaptığı ve attığı süre belli. Eylemi gerçekleştirdiği belli. Daha önceden de öldürürüm şeklinde tehditleri var" şeklinde konuştu.

"Şebnem'in acı ölüm haberi bizi yıktı"

Şebnem Şirin'in lise öğretmeni Muammer Aykut ise öğrencisiyle anılarını paylaşarak, "Okulumuzun pırıl pırıl sporcu kızıydı. Ben her zaman söylerim Şebnem Şirin kızımız okulumuzun hep en başarılı sporcu ve öğrencisiydi. Şebnem her teneffüs yanımıza gelirdi. Annesiyle diyaloğu çok iyi biriydi. Şebnem'in acı ölüm haberi bizi yıktı. Şu annesinin yanan yüreğinin biraz hafiflemesi en büyük dileğimiz" dedi. - DENİZLİ