Haberler

SDÜ'den sınav sorusu sızdırılması iddialarına açıklama: "Adli ve idari süreç ayrı yürütülüyor"

SDÜ'den sınav sorusu sızdırılması iddialarına açıklama: 'Adli ve idari süreç ayrı yürütülüyor'
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde dönem 3 yıl sonu teorik sınav sorularının rüşvet karşılığı sızdırıldığı iddiası üzerine sınav iptal edilerek yenilendi. Rektörlük, adli ve idari süreçlerin bağımsız yürütüldüğünü açıkladı.

Isparta'daki Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Tıp Fakültesi'nde dönem 3 yıl sonu teorik sınavına ait soruların rüşvet karşılığında sızdırıldığı iddiası üzerine sınav iptal edilerek yenilendi. SDÜ Rektörlüğü'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Adli makamlarca yürütülen soruşturma ile üniversitemizce yürütülen disiplin süreci birbirinden tamamen bağımsız ve farklı mekanizmalarla işlemektedir" denildi.

Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi dönem 3 yıl sonu teorik sınavı sorularının öğrenci ve bir akademisyen tarafından para karşılığı sızdırıldığı iddia edildi. Konuyla ilgili Isparta Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatılırken, iptal edilen sınav 3 Temmuz Cuma günü yeniden yapıldı.

"Usulsüzlük şüphesi taşıyan işlemler adli makamlara bildirildi"

SDÜ Rektörlüğü'nden konuyla ilgili yazılı bir açıklama yapıldı. Açıklamada, Tıp Fakültesi bünyesinde gerçekleştirilen geçmiş dönem sınav süreçlerine ilişkin ulaşılan birtakım bulgular ve gelen ihbarlar üzerine rektörlükçe ivedilikle inceleme başlatıldığı, yürütülen idari inceleme sonucunda sınav güvenliğini tehlikeye düşüren ve usulsüzlük şüphesi taşıyan işlemlerin varlığı tespit edildiği ve konunun 16 Nisan 2026 tarihinde adli makamlara intikal ettirildiği belirtildi.

"Yeni sınav üst düzey güvenlik önlemleri altında yapıldı"

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ile koordineli bir şekilde yürütülen adli tahkikat ve teknik süreçler kapsamında iddiaların titizlikle araştırıldığı vurgulanan açıklamada, "Üniversitemiz, sınav süreçlerindeki güven ve fırsat eşitliğini korumak adına, usulsüzlük şüphesi taşıyan sınavı iptal etmiştir. Telafi kapsamında, 3 Temmuz 2026 tarihi itibarıyla gerçekleştirilen sınavlar, üniversitemizin aldığı üst düzey güvenlik tedbirleri altında sorunsuz bir şekilde tamamlanmıştır. Halihazırda, adli makamlarca yürütülen soruşturma ile Üniversitemizce yürütülen disiplin süreci birbirinden tamamen bağımsız ve farklı mekanizmalarla işlemektedir. İdari disiplin işlemlerimiz, yürürlükteki mevzuat ve ilgili kanun hükümleri çerçevesinde, adli sürecin sonucundan bağımsız olarak objektif bir şekilde yürütülmektedir" denildi.

"Takipçisi olacağız"

Açıklamada adli ve idari mercilerin yürüttüğü süreçlerin sonucuna kadar konunun her boyutuyla takipçisi olunacağı, akademik kültüre ve kurum itibarına zarar verebilecek hiçbir girişime müsamaha gösterilmeyeceği bildirildi. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İran'ın eski lideri Hamaney'e veda! İşte on binlerce kişinin katıldığı törenden görüntüler

Görüntüler inanılmaz! Ülke tarihinde böyle veda görülmedi
İstanbul'da şiddetli sağanak! Genç kadın son anda kurtarıldı

İstanbul'un göbeğinde korku dolu anlar! Bir anda sulara kapıldı
'CHP'yi salın' diyen Deniz Göktaş'a Kılıçdaroğlu bakın ne yanıt vermiş

"CHP'yi salın" diyen Deniz Göktaş'a Kılıçdaroğlu bakın ne yanıt vermiş
İzmir'de ayı dehşeti! Balkonda uyurken canını aldı, bir de 20 metre sürükledi

İzmir'de ayı dehşeti! Balkonda uyurken canını aldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bir can kaybı daha! Kentte bilanço ağırlaşıyor

Bir can kaybı daha! Kentte bilanço ağırlaşıyor
Suç dünyasının 'baron ablası' yakalandı

Suç dünyasının "baron ablası" yakalandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! İşsizlik Sigortası Fonu'nda oran yüzde 50'ye çıkarıldı

Erdoğan imzaladı! Oran yüzde 50'ye çıkarıldı
Uludağ'da yaz ortasında kutup manzarası! 'Çok ender rastlanabilecek bir doğa olayı'

Görüntü Uludağ'dan! "Çok ender rastlanabilecek bir doğa olayı"
Şahan Gökbakar'dan Deniz Göktaş'ın tutuklanmasına tepki

Şahan Gökbakar, meslektaşının tutuklanması sonrası sessizliğini bozdu
Özel mi, Kılıçdaroğlu mu? Erdal Beşikçioğlu'ndan sürpriz karar

Özel mi, Kılıçdaroğlu mu? Erdal Beşikçioğlu'ndan sürpriz karar
Seri tacizcinin yeni vukuatı! Eşinin yanında esnafa musallat oldu, sonu kötü bitti

Bir görüntü daha! Eşinin yanında esnafa musallat oldu, sonu kötü bitti